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Spor Zehra Demir dünyada dereceye girdi! Ülkemizi ve okulunu gururlandırdı
Spor

Zehra Demir dünyada dereceye girdi! Ülkemizi ve okulunu gururlandırdı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Zehra Demir dünyada dereceye girdi! Ülkemizi ve okulunu gururlandırdı

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Zerda Demir, Brezilya’da düzenlenen Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği önemli başarıyla hem ülkemizi hem de Düzce Üniversitesi’ni gururlandırdı.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Zerda Demir, Brezilya’da düzenlenen Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği önemli başarıyla hem ülkemizi hem de Düzce Üniversitesi’ni gururlandırdı.
Güreş 50 kilogram sıkletinde mücadele eden Zerda Demir, rakipleri karşısında sergilediği başarılı performansla dünya ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dünyanın farklı ülkelerinden üniversite sporcularının katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda önemli bir başarıya imza atan Demir, gösterdiği azim, disiplin ve mücadele ruhuyla takdir topladı.
Uluslararası arenada kazanılan bu derece, Düzce Üniversitesi’nin spor alanındaki başarılarına bir yenisini eklerken, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerin ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarıları da gözler önüne serdi.

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