İtalya'ya geri dönmüştü: Noa Lang'a sürpriz teklif: 4-3-3 sistemine çok uygun
Galatasaray'daki kiralık dönemini bitirerek İtalya'ya dönen Noa Lang ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanacak...
Galatasaray'daki kiralık dönemini bitirerek İtalya'ya dönen Noa Lang ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanacak...
Galatasaray'da tamamladığı kiralık döneminin ardından İtalya'ya dönen Noa Lang için Fiorentina ve teknik direktör Fabio Grosso da ısrarcı.
Galatasaray’da kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından Serie A’ya dönen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, transfer piyasasının gözdesi konumunda. Geleceğine dair teklifleri değerlendiren yıldız oyuncu için İtalya ve Türkiye'den önemli hamleler var.
Siyah-beyazlılar, hücum hattını güçlendirmek adına Hollandalı oyuncu için ilk ön teklifini yaptı. Görüşmeler ilerlemedi. Serie A'da yeniden zirveye oynamayı hedefleyen Fiorentina, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan ekibinin teknik direktörü Fabio Grosso'nun, 4-3-3 sistemine tam uyum sağlayan başarılı kanat oyuncusunu kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor.
Mülkiyeti Napoli'de bulunan oyuncunun geleceği için Fiorentina, kulübüyle olan transfer şartlarını da yakından takip ediyor. Sezonu Türkiye'de tamamlayan Lang, kariyerinin bir sonraki durağı için hem İtalya içi seçenekleri hem de Beşiktaş'ın ilgisini masaya yatırmış durumda.
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