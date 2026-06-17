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Çok ama çok şaşıracaksınız... Dolabın içine kahve çekirdeği bırakınca... İtalya'ya geri dönmüştü: Noa Lang'a sürpriz teklif: 4-3-3 sistemine çok uygun 54 yıl sonra şampiyon oldular! Fenerbahçe’nin rakibini yakından tanıyalım Neye uğradıklarını şaşırdılar: Satılık hayvan peşinde koşanlara ibretlik ders İsot'un sıralamadaki yeri şaşırttı: Dünyanın en acı biberleri açıklandı! Rota artık İtalya: Asllani yalnız gelmeyecek: Beşiktaş, Inter'den duble yapacak Alt tarafı bir çiçek demeyin! Dünyanın en tehlikeli 14 bitkisi belli oldu Gerçek ortaya çıktı! ‘4 milyon araca inceleme' iddiasına cevap ‘Çok fazla alkol alıyordu’ itirafı gündemde! Oyuncu Ece İrtem toprağa verildi
#1
Foto - İtalya'ya geri dönmüştü: Noa Lang'a sürpriz teklif: 4-3-3 sistemine çok uygun

Galatasaray'da tamamladığı kiralık döneminin ardından İtalya'ya dönen Noa Lang için Fiorentina ve teknik direktör Fabio Grosso da ısrarcı.

#2
Foto - İtalya'ya geri dönmüştü: Noa Lang'a sürpriz teklif: 4-3-3 sistemine çok uygun

Galatasaray’da kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından Serie A’ya dönen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, transfer piyasasının gözdesi konumunda. Geleceğine dair teklifleri değerlendiren yıldız oyuncu için İtalya ve Türkiye'den önemli hamleler var.

#3
Foto - İtalya'ya geri dönmüştü: Noa Lang'a sürpriz teklif: 4-3-3 sistemine çok uygun

Siyah-beyazlılar, hücum hattını güçlendirmek adına Hollandalı oyuncu için ilk ön teklifini yaptı. Görüşmeler ilerlemedi. Serie A'da yeniden zirveye oynamayı hedefleyen Fiorentina, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

#4
Foto - İtalya'ya geri dönmüştü: Noa Lang'a sürpriz teklif: 4-3-3 sistemine çok uygun

İtalyan ekibinin teknik direktörü Fabio Grosso'nun, 4-3-3 sistemine tam uyum sağlayan başarılı kanat oyuncusunu kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor.

#5
Foto - İtalya'ya geri dönmüştü: Noa Lang'a sürpriz teklif: 4-3-3 sistemine çok uygun

Mülkiyeti Napoli'de bulunan oyuncunun geleceği için Fiorentina, kulübüyle olan transfer şartlarını da yakından takip ediyor. Sezonu Türkiye'de tamamlayan Lang, kariyerinin bir sonraki durağı için hem İtalya içi seçenekleri hem de Beşiktaş'ın ilgisini masaya yatırmış durumda.

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