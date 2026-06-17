Mülkiyeti Napoli'de bulunan oyuncunun geleceği için Fiorentina, kulübüyle olan transfer şartlarını da yakından takip ediyor. Sezonu Türkiye'de tamamlayan Lang, kariyerinin bir sonraki durağı için hem İtalya içi seçenekleri hem de Beşiktaş'ın ilgisini masaya yatırmış durumda.