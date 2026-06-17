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Spor Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi açıklandı
Spor

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi açıklandı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak olan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu kura çekimi, genel merkez Nyon'da gerçekleştirildi.

2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu.

Sarı-lacivertli ekip, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

 

MAÇ TARİHLERİ

Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki ilk maçına 21-22 Temmuz'da rövanşa ise 28-29 Temmuz'da çıkacak.

İLK KARŞILAŞMA KADIKÖY'DE

Sarı-lacivertliler, turdaki ilk maçını 21 veya 22 Temmuz'da Kadıköy'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 28 veya 29 Temmuz'da Polonya'da gerçekleştirilecek.

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