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Yaşam Meteoroloji’den 19 il için uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Yaşam

Meteoroloji’den 19 il için uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Yeniakit Publisher
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Meteoroloji’den 19 il için uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç batı kesimlerinde yarın öğleden sonra başlaması beklenen şiddetli gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle tam 19 il için tehlikeyi işaret eden "sarı" uyarıda bulundu. Başkent Ankara, Eskişehir ve Konya gibi büyük illerin de içinde bulunduğu kritik listedeki bölgeler için sel, su baskını, dolu ve yıldırım düşmesi gibi ölümcül risklere karşı vatandaşa acil tedbir çağrısı yapıldı.

Yurdun iç batı kesimlerinde yarın beklenen yerel kuvvetli yağış nedeniyle 19 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden sonra yurdun iç batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yağışların; İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeri ile İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur), İç Anadolu'nun batısı (Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısı) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

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