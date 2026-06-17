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Gündem Yılmaz Özdil: CHP seçmenini sattınız yanınıza bırakmayacağım! “Özgür Özel'in beni hangi WhatsApp mesajıyla tehdit ettiğini anlatacağım!”
Gündem

Yılmaz Özdil: CHP seçmenini sattınız yanınıza bırakmayacağım! “Özgür Özel'in beni hangi WhatsApp mesajıyla tehdit ettiğini anlatacağım!”

Yeniakit Publisher
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Yılmaz Özdil: CHP seçmenini sattınız yanınıza bırakmayacağım! "Özgür Özel'in beni hangi WhatsApp mesajıyla tehdit ettiğini anlatacağım!"

CHP’li Gazeteci Yılmaz Özdil, Özgür Özel ve ekibinin bütün yaptıklarını anlatacağını söyledi.

Konuya ilişkin Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Yılmaz Özdil; “Özgür Özel'in beni hangi WhatsApp mesajıyla tehdit ettiğini Burhanettin Bulut marifetiyle medyayı nasıl devşirdiğini Kimlerin, hangi gazetecilerin kiralandığını... Hangi televizyonların nasıl, hangi yönde para verildiğini Sosyal medyada kiralık troll ağıyla nasıl faaliyet gösterildiğini, anlatacağız. İstemedikleri insanlar hakkında nasıl karalama kampanyası yürüttüklerini, hangi tehditlerle boykot kampanyası yürüttüklerini, somut örnekleriyle tanıklarıyla anlatacağız. Unutmuş değiliz. Az sabır. Yarına kalır, ama yanına kalmaz. CHP’nin seçmenlerini sattınız. Bu işin vebali var. Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik bir vebal var ve bu vebale ortaksınız. Yanınıza bırakmayacağım” şeklinde sert ifadeler kullandı.

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Yorumlar

Millet

Bu yözdilin söylediklrrinin tamamı fetö yöntemi. Bence özgür şeye derhal fetö soruşturması başlatılmalı.
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