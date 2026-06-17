İsrailli Bakan katil askerlere böyle seslendi: 'Peygamberlerin vizyonunu gerçekleştiriyorsunuz'

İsrail Savunma Bakanı, Lübnan sınırındaki köylerin sistematik şekilde yıkıldığını belirterek operasyonların süreceğini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan köylerinde yürütülen askeri operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, bölgedeki yerleşimleri sistematik şekilde yerle bir ettiklerini söyledi.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde askerlere hitap eden Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki faaliyetlerini överek, "Lübnan sınırına yakın tüm köyler sistematik olarak yok ediliyor" ifadelerini kullandı.

Katz, konuşmasında operasyonları dini ve tarihi referanslarla da ilişkilendirerek askerlere hitaben, "Siz peygamberlerin vizyonunu yerine getiriyorsunuz. Bunun neye dayandığını görmek için Tevrat'ı açıp okumak yeterlidir" dedi.

İsrailli bakan ayrıca, "Daha önce de bu bölgelerde bulunduk. Bunları daha önce de yaptık. Yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamalar, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki askeri faaliyetlerini sürdürdüğü ve iki taraf arasındaki gerilimin devam ettiği bir dönemde geldi.

Katz'ın sözleri, İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarının kapsamı ve hedefleri konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kaynak: Mepa News