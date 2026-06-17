Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni rakamlar

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 531 bin 991 liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 500 bin lira, en yüksek 6 milyon 561 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 531 bin 991 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 570 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 17 milyar 201 milyon 297 bin 569,34 lira, işlem miktarı ise 2 bin 639,63 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 17 milyar 209 milyon 664 bin 357,25 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, DenizBank, Vakıf Katılım Bankası ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.