1960'lı ve 1970'li yıllarda etkili bir takım olan Gornik Zabrze, 1969-70 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda final oynamıştı. Sözü geçen sezonda Olympiakos, Rangers ve yarı finalde Roma gibi takımları eleyen Polonya temsilcisi, finalde ise Manchester City'ye 2-1 kaybetmişti. Avrupa kupalarında en son 2018-19 sezonunda boy gösteren ve eleme turlarını geçemeyen takım, 1971-72 sezonunda yine Kupa Galipleri Kupası'nda Göztepe ile eşleşmiş, turu geçen taraf olmuştu. Bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi eleme turlarında boy gösterecekler...