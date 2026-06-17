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Çok ama çok şaşıracaksınız... Dolabın içine kahve çekirdeği bırakınca... İtalya'ya geri dönmüştü: Noa Lang'a sürpriz teklif: 4-3-3 sistemine çok uygun 54 yıl sonra şampiyon oldular! Fenerbahçe’nin rakibini yakından tanıyalım Neye uğradıklarını şaşırdılar: Satılık hayvan peşinde koşanlara ibretlik ders İsot'un sıralamadaki yeri şaşırttı: Dünyanın en acı biberleri açıklandı! Rota artık İtalya: Asllani yalnız gelmeyecek: Beşiktaş, Inter'den duble yapacak Alt tarafı bir çiçek demeyin! Dünyanın en tehlikeli 14 bitkisi belli oldu Gerçek ortaya çıktı! ‘4 milyon araca inceleme' iddiasına cevap ‘Çok fazla alkol alıyordu’ itirafı gündemde! Oyuncu Ece İrtem toprağa verildi
#1
Foto - 54 yıl sonra şampiyon oldular! Fenerbahçe’nin rakibini yakından tanıyalım

Gornik Zabrze, 2025-26 sezonunda Polonya Ekstraklasa'yı averajla 2. sırada tamamladı. BeinSport’un haberine göre, 1948 yılında kurulan ve köklü bir geçmişi olan takım, Polonya Kupası finalinde ise Rakow'u 2-0 yenip mutlu sona ulaştı. Böylece 54 yıllık hasret sona ermiş oldu.

#2
Foto - 54 yıl sonra şampiyon oldular! Fenerbahçe’nin rakibini yakından tanıyalım

Maçlarını 28 bin 236 kapasiteli Arena Zabrze'de oynayan mavi-kırmızılı takımın teknik direktörü 44 yaşındaki Michal Gasparik... Futbolseverler bu takımı 5 sezon formasını giyen Lukas Podolski'den tanıyacaklardır. Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Podolski, geçen sezon aktif futbolculuk yaşamını kupayla tamamladı. Farklı alanlarda yatırımları bulunan Podolski, Gornik Zabrze takımının ? hissesine sahip ve en büyük hissedarı konumunda bulunuyor.

#3
Foto - 54 yıl sonra şampiyon oldular! Fenerbahçe’nin rakibini yakından tanıyalım

Mütevazı bir kadroya sahip Gornik Zabrze, geçen sezon 34 lig maçında 16 galibiyet, 8 beraberlik, 10 yenilgi alırken 50 gol atıp kalesinde 38 gol gördü. Polonya'da lig oldukça çekişmeli geçerken Michal Gasparik'in öğrencileri ikili averaj üstünlüğü ile ikinci sırayı almayı başardı.

#4
Foto - 54 yıl sonra şampiyon oldular! Fenerbahçe’nin rakibini yakından tanıyalım

1960'lı ve 1970'li yıllarda etkili bir takım olan Gornik Zabrze, 1969-70 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda final oynamıştı. Sözü geçen sezonda Olympiakos, Rangers ve yarı finalde Roma gibi takımları eleyen Polonya temsilcisi, finalde ise Manchester City'ye 2-1 kaybetmişti. Avrupa kupalarında en son 2018-19 sezonunda boy gösteren ve eleme turlarını geçemeyen takım, 1971-72 sezonunda yine Kupa Galipleri Kupası'nda Göztepe ile eşleşmiş, turu geçen taraf olmuştu. Bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi eleme turlarında boy gösterecekler...

#5
Foto - 54 yıl sonra şampiyon oldular! Fenerbahçe’nin rakibini yakından tanıyalım

Temsilcimiz Fenerbahçe ile Gornik Zabrze ilk maçı 21-22 Temmuz'da Kadıköy'de, rövanş maçını ise 28-29 Temmuz'da Polonya'da oynayacak. Turu geçen taraf 3. Eleme Turu'nda mücadele edecek. Polonya'da yeni sezon ise 25 Temmuz 2026'da start alacak.

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