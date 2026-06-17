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Gündem O isim, avukatların evlerinden uyuşturucu çıkınca isyan etti! “Avukatlar da bulaşmışsa lafın bittiği yerdeyiz”
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O isim, avukatların evlerinden uyuşturucu çıkınca isyan etti! “Avukatlar da bulaşmışsa lafın bittiği yerdeyiz”

Yeniakit Publisher
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O isim, avukatların evlerinden uyuşturucu çıkınca isyan etti! "Avukatlar da bulaşmışsa lafın bittiği yerdeyiz"

AK Partili Şamil Tayyar, Denizli’de avukatlara yönelik uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen “esrar öğütme aparatı” ifadesine tepki göstererek, “Aparat nedir ya?” sözleriyle yaşananlara isyan etti.

AK Partili siyasetçi ve Gazeteci Şamil Tayyar, Denizli’deki uyuşturucu operasyonunda avukatların evlerinden uyuşturucu ve aparatları çıkınca adeta isyan etti.

“APARAT NEDİR YA!”

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tayyar, “Denizli operasyonu çok ilginç. Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukat, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmış. Adresleri aranmış. Esrar, kenevir, sentetik uyuşturucu bulunmuş. 2 adet de esrar öğütme aparatı ele geçirilmiş. Aparat nedir ya? Hukuk sistemimizin önemli unsuru avukatlar da organize şekilde bu işlere bulaşmışsa lafın bittiği yerdeyiz!” diye yazdı.

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Yorumlar

avukat hakim asker savcı bürokrat doktor polis vs vs REZİLİN BAĞIMLININ AHLAKSIZ TİCARETİN BULAŞMADIĞI ALAN YOK YOK YOK...İNSAN BOZULMUŞSA HANGİ MESLEĞE MENSUP OLURSA OLSUN "KEM ALAT İLE KEMALAT OLMAZ!"

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Serhat

Avukat bu toplumun içinden çıkmıyormu. Toplum neyse doktorda o avukatta o.
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