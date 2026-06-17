O isim, avukatların evlerinden uyuşturucu çıkınca isyan etti! “Avukatlar da bulaşmışsa lafın bittiği yerdeyiz”

AK Partili siyasetçi ve Gazeteci Şamil Tayyar, Denizli’deki uyuşturucu operasyonunda avukatların evlerinden uyuşturucu ve aparatları çıkınca adeta isyan etti.

“APARAT NEDİR YA!”

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tayyar, “Denizli operasyonu çok ilginç. Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukat, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmış. Adresleri aranmış. Esrar, kenevir, sentetik uyuşturucu bulunmuş. 2 adet de esrar öğütme aparatı ele geçirilmiş. Aparat nedir ya? Hukuk sistemimizin önemli unsuru avukatlar da organize şekilde bu işlere bulaşmışsa lafın bittiği yerdeyiz!” diye yazdı.