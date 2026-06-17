Çocuk oyuncaklarında ölümcül kanserojen! Bu oyuncaklar geleceğin kanser hastalarını şimdiden hazırlıyor...

Son yıllarda piyasada hızla artan plastik ve ucuz üretim çocuk oyuncakları, sağlık uzmanlarının yeniden gündemine girdi. Özellikle bazı düşük maliyetli ve denetimsiz üretim oyuncaklarda kullanılan kimyasalların, uzun vadede ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği belirtiliyor. Bu oyuncaklar geleceğin kanser hastalarını şimdiden hazırlıyor...

Uzmanlara göre en büyük risk, oyuncaklarda kullanılan ftalatlar, ağır metaller ve bazı boya türleri. Bu maddeler özellikle ağız yoluyla temas eden küçük çocuklarda daha büyük tehlike yaratabiliyor. Çünkü çocuklar oyuncakları sık sık ağızlarına götürüyor ve bu durum kimyasal madde alımını kolaylaştırıyor.

Sağlık çevreleri, bazı kimyasalların uzun süreli maruziyette hormonal bozukluklardan bağışıklık sistemi zayıflamasına, hatta bazı kanser türleriyle ilişkilendirilebilecek etkiler gösterebileceğine dikkat çekiyor. Ancak uzmanlar, bu riskin genellikle yüksek doz ve uzun süreli temas durumlarında geçerli olduğunun altını çiziyor.

Tüketici dernekleri ise aileleri özellikle uyarıyor: Sertifikasız, markasız ve denetimsiz ürünlerin tercih edilmesi durumunda riskin arttığı belirtiliyor. CE işareti olmayan ürünlerin satın alınmaması, güvenilir mağazalardan alışveriş yapılması ve oyuncakların düzenli kontrol edilmesi öneriliyor.

Sonuç olarak uzmanlar, panik yerine bilinçli tüketim çağrısı yapıyor. Doğru seçilen oyuncakların güvenli olduğu, ancak piyasadaki kontrolsüz ürünlerin ciddiye alınması gerektiği ifade ediliyor.

Aileler için mesaj net: “Oyuncak alırken sadece fiyata değil, içeriğe de bakın.”