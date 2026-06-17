Hırsızlığın stajı Beylikdüzü’nde

Buğra Kardan İstanbul

Kurduğu suç örgütü ile İstanbul’u talan ettiği için Silivri cezaevine atılan ve 2430 yıl hapis cezasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun hırsızlık stajını Beylikdüzü Belediyesi’nde yaptığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün Beylikdüzü Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda, 27 kişi gözaltına alınırken, İmamoğlu’nun Belediye Başkanı koltuğunda oturduğu dönemde yapı denetim firmalarının rastgele atanması uygulamasının devre dışı bırakıldığı, İmamoğlu İnşaat’a usulsüz yapı kullanma izin belgesi verildiği, bazı projelerde mevzuatın izin verdiği sınırların üzerinde gizli emsal artışı sağlandığı, bazılarında yaklaşık yüzde 30 ilave satılabilir alan elde edildiği ve projeye aykırı yapılaşma suretiyle önemli miktarda haksız ekonomik kazanç sağlandığı belirlendi.

TÜM CİNLİKLERİ DÜŞÜNMÜŞ

Bilirkişi raporlarında elde edilen ekonomik menfaatin suç örgütü üyeleri, bazı müteahhitler ile yapı denetim firmaları arasında paylaşıldığı değerlendirmesi yapıldı. Soruşturma kapsamında, Beylikdüzü’nde bulunan bazı parsellerde 2015’te gerçekte herhangi bir yapı faaliyeti bulunmamasına rağmen Yapı Denetim Bilgi Formu oluşturulduğu, bu yöntemle ilerleyen yıllarda kullanılmak üzere bir yapı denetim havuzu meydana getirildiği saptandı. İstanbul, Giresun ve Bursa’da 27 zanlının gözaltına alındığı operasyonda, vurgun çarkına yönelik skandal detaylar yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Beylikdüzü’nde bulunan bir kısım parsellerde 2015’te 1 metrekarelik alanlara Yapı Denetim Bilgi Formu düzenlendiği belirtildi.

FETÖ GİBİ ‘SİSTEM’ KURMUŞ

Bu alanlarda yapılacak yapılar için denetim firmalarının bilgi formlarına istinaden önceden belirlendiği akabinde 2022-2023 yıllarında yapılacak yapılara aktarıldığına işaret edildi. Yapıların ruhsata aykırı olmasına rağmen denetim firmaları tarafından muvazaalı bir şekilde ruhsata aykırılığın görmezden gelindiği iddialarına ilişkin alınan bilirkişi raporları doğrultusunda ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘imar kirliliğine neden olma’ ve ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ suçlarından 28 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğine dikkat çekildi. Ayrıca yurt dışında olması nedeniyle 1 şüpheli hakkındaki yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi. Büyük ses getiren operasyonla, Ekrem İmamoğlu tarafından rüşvet paralarıyla CHP’nin ele geçirilmesine başta İBB olmak üzere çok sayıda belediyede dalavereler döndürülmesine neden olan ‘SİSTEM’in Beylikdüzü’nden dalga dalga Türkiye’ye yayıldığı da katileşti.

TÜRKİYE UÇURUMDAN DÖNDÜ

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan Avukat Sinan Pak ise, şunları söyledi: “Beylikdüzü Belediyesi’ne yönelik usulsüz iskân operasyonu çok önemliydi. Bu operasyon, İmamoğlu’nun SİSTEM’in temelinin nerede ve ne şekilde atıldığını ortaya koydu. Demek ki İmamoğlu, İBB’de yapacaklarının ilk provasını ya da talimini Beylikdüzü’nde yapmış. Demek ki Beylikdüzü’nde yaptıkları İBB’de yapacaklarının teminatı olmuş. İmamoğlu’nun usulsüzlükleri milyarlarca dolar zarara neden oldu. Tabii zararın neresinden dönülürse kârdır. O bakımdan dün icra edilen operasyon çok kıymetliydi. Umarız, bu ve bunun gibi operasyonlarla memleketimizin arınmasına imkân tanınır.”

EKREM’İN İNİNİ GİRİLDİ

Araştırmacı-Yazar Cengiz Alçayır ise şunları dile getirdi: “Dün devlet önemli bir operasyon yaptı. Adeta yolsuzluğun rahmine indi. Malum, yolsuzluğun başladığı yer Beylikdüzü idi. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğunda müteahhit konumunu da koruyordu. Kupon arsalar elde etme, usule uymayacağının işaretini veriyordu. Öyle de oldu. Ve Beylikdüzü’nün kaymağını yiyen İmamoğlu’nun yakasına yapışıldı. Devlet, İmamoğlu’ndan hesap sormaya başladı. Kendisi İBB Başkanı olunca Beylikdüzü’nü yöneten Mehmet Murat Çalık’ı yönlendirmeyi ihmal etmemişti. O da İmamoğlu döneminde yapılan uygulamalara onay vermek mecburiyetinde kalmıştı. İmar usulsüzlüklerini defalarca gündeme getirmiştik. İmamoğlu, devlet yok sanıyordu. Ancak devlet, İmamoğlu’nu izliyordu ve yeri geldiğinde gerekeni yaptı. Ve artık İmamoğlu için hesap vermekten başka care kalmadı. Başkalarını da yaktı. ‘Geleceğin Cumhurbaşkanı’yım’ diye kandırdığı herkes bedel ödüyor.”