Kılıçdaroğlu destekçisi eski vekil Özgür Özel’i 'nazikçe' uyardı: Üçün birini alırsın!
Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinden eski milletvekili Faik Tunay, katıldığı televizyon programında CHP’de yaşanan krize ilişkin yaptığı konuşmada Özgür Özel'in bu yolun sonunda alacağı şeyin ‘üçün biri’ olduğunu söyledi.
Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun destekçilerinden eski milletvekili Faik Tunay, tv100 ekranlarında katıldığı programda CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tunay, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibinin yanlış yolda ilerlediğini anlatarak eleştirilerde bulundu.
YETERLİ DEĞİL
Tunay, Özgür Özel ve ekibinin siyasi stratejisini eleştirerek, mağduriyet söylemi üzerinden siyaset yapılmasının yeterli olmayacağını savundu. Tunay, "Özgür Özel ve arkadaşları sadece mağduriyet üzerinden ilerlerse üçün birini alırlar" ifadelerini kullandı.
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