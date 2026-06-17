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Gündem Kılıçdaroğlu destekçisi eski vekil Özgür Özel’i 'nazikçe' uyardı: Üçün birini alırsın!
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Kılıçdaroğlu destekçisi eski vekil Özgür Özel’i 'nazikçe' uyardı: Üçün birini alırsın!

Yeniakit Publisher
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Kılıçdaroğlu destekçisi eski vekil Özgür Özel’i 'nazikçe' uyardı: Üçün birini alırsın!

Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinden eski milletvekili Faik Tunay, katıldığı televizyon programında CHP’de yaşanan krize ilişkin yaptığı konuşmada Özgür Özel'in bu yolun sonunda alacağı şeyin ‘üçün biri’ olduğunu söyledi.

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun destekçilerinden eski milletvekili Faik Tunay, tv100 ekranlarında katıldığı programda CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tunay, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibinin yanlış yolda ilerlediğini anlatarak eleştirilerde bulundu.

YETERLİ DEĞİL

Tunay, Özgür Özel ve ekibinin siyasi stratejisini eleştirerek, mağduriyet söylemi üzerinden siyaset yapılmasının yeterli olmayacağını savundu. Tunay, "Özgür Özel ve arkadaşları sadece mağduriyet üzerinden ilerlerse üçün birini alırlar" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

YORGUN DEMOKRAT

AYNEN, SENİN KEMAL'İN DE NASIL AKEPE Yİ 24 YILDIR İKTİDARDA TUTTUĞU GİBİ DEĞİL Mİ...

Sandık istiyor belli

Sandıkta millet anlatır sana ve avanelerine, üçün biri ağızlarıyla aparatlık yapmanın milletteki karşılığını.
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