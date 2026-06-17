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Siyaset AK Parti ve MHP itiraz etmişti! Zile’deki usulsüz seçimlere mahkeme freni
Siyaset

AK Parti ve MHP itiraz etmişti! Zile’deki usulsüz seçimlere mahkeme freni

Yeniakit Publisher
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AK Parti ve MHP itiraz etmişti! Zile’deki usulsüz seçimlere mahkeme freni

Tokat’ın Zile ilçesinde, AK Parti ve MHP’nin belediye meclisinde yapılan komisyon, encümen ve başkan vekilliği seçimlerinde hukuka aykırılıklar bulunduğunu belirterek yaptıkları itirazda, Tokat İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Karar sonrası Zile Adalet Sarayı önünde bir araya gelen AK Parti Zile İlçe Başkanı Ahmet Öcbe, MHP Zile İlçe Başkanı Ahmet Ziraatçı ve belediye meclis üyeleri basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan MHP Belediye Meclis Üyesi Avukat Şamil Dağıstanlıoğlu, nisan ayında yapılan seçimlerde meclis çoğunluğu kullanılarak hukuka aykırı işlemler tesis edildiğini öne sürdü. Dağıstanlıoğlu, "MHP ve AK Parti gruplarının ortak adayları lehine kullanılan oyların bir kısmı hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın geçersiz sayılmıştır. Komisyonlarda ise meclisteki siyasi dağılım gözetilmeyerek muhalefetin temsil hakkı kısıtlanmıştır. Seçimlerin yapıldığı anda tarafımca meclis tutanağı tutulmuş ve yasal haklarımızı kullanarak konuyu yargıya taşımış bulunmaktayız. Bugün gelinen noktada mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Yaşanan sürecin görevi kötüye kullanma suçu yönünden de incelenmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

KOMİSYONLARIN HİÇBİR GEÇERLİLİĞİ KALMADI

AK Parti İlçe Başkanı Avukat Ahmet Öcbe ise mahkeme kararının gerekçeleriyle iddia edilen keyfiliği ortaya koyduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı avukat vekili olarak suç duyurusunda da bulunduk. Divan yetkilileri ve belediye başkanı ile ilgili tahkikat yürütülmektedir. Bu süreçten sonra belediye meclisinde oluşturulan komisyonların hiçbirisinin geçerliliği bulunmamaktadır. Bizim asıl amacımız, seçmenin iradesinin sağlıklı, hukuka uygun bir şekilde uygulanmasıdır. Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın ve belediye yetkililerinin İdare Mahkemesi kararına uyarak söz konusu belediye gündem maddeleri ile olağanüstü bir toplantı yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.

 

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