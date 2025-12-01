Zehirsiz gün geçmiyor! Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi

Şehit Efe Osman Apaydın Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören S.Ö. (17), E.Ö. (17) ve B.Ç. (17) isimli öğrenciler tükettikleri tavuk dönerin ardından bulantı ve kusma şikâyetleriyle Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine başvurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hastanede gözlem ve tedavilerinin sürdüğü, sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de söz konusu ürüne yönelik kontrol ve numune alma çalışmaları başlattı.