  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Başbakan Starmer, kamuoyunu yanıltmakla suçlanan Maliye Bakanı Reeves'i savundu Bozacı ile şıracı

Ülke karıştı, her çalışana 639 euro ikramiye verilecek Açık bir seçim rüşveti

Peş peşe olumlu gelişmeler! Türk ekonomisi uçuşa geçti

Yayın yönetmeni gitti hepsi kovuldu! Sözcü'de peş peşe personel kıyımı

İP'li isimden Merhum Yazıcıoğlu'na skandal sözler: İşte bunların milliyetçiliği bu kadar

Uzayda yeni dönem ASELSAN LUNA-1 yörüngede

Mumay’dan Kritik Analiz... Ankara’nın Mavi Vatan Hamlesi Somali’den Başlıyor

Ali Rıza Demircan Hoca başlığa açıklık getirdi! ‘Siyonist Amerika ve İsrail'in köpeği’

SIPRI'nın dünya savunma sanayisi şirketleri listesine hızlı giriş yaptık İlk 100 içinde 5 firma

24 market ürününde sevindiren haber: ‘Verileri masada değil sahada hazırladık’
Gıda Zehirsiz gün geçmiyor! Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Gıda

Zehirsiz gün geçmiyor! Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Zehirsiz gün geçmiyor! Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi

Günlerdir durmak bilmeyen gıda zehirlenmeleri haberleri milleti dışarıda yemek yiyemez hale getirirken Niğde’de tavuk döner yiyen 3 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Şehit Efe Osman Apaydın Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören S.Ö. (17), E.Ö. (17) ve B.Ç. (17) isimli öğrenciler tükettikleri tavuk dönerin ardından bulantı ve kusma şikâyetleriyle Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine başvurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hastanede gözlem ve tedavilerinin sürdüğü, sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de söz konusu ürüne yönelik kontrol ve numune alma çalışmaları başlattı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fenerbahçe Coca Cola ile olan anlaşmasını ısrarla sürdürüyor! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray geri çekti...
Gündem

Fenerbahçe Coca Cola ile olan anlaşmasını ısrarla sürdürüyor! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray geri çekti...

Filistin'deki insani drama ve küresel boykot çağrılarına rağmen Bebek katili destekçisi Coca-Cola'nın sponsorluk teklifine sıcak bakan Süper..
Telefon dolandırıcılığı çetesi çökertildi! 11 milyon liralık vurgun ortaya çıktı
Yaşam

Telefon dolandırıcılığı çetesi çökertildi! 11 milyon liralık vurgun ortaya çıktı

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları 11 milyon lira dolandırdığı belirlenen 3 şüpheli, Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen op..
TikTok’ta Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü: İzleyenler hemen Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Gündem

TikTok’ta Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü: İzleyenler hemen Bakan Yerlikaya’yı etiketledi

TikTok’ta canlı yayın açan bir kişinin, engelli olduğu düşünülen bir kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığı anlar sosyal medyada infial..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23