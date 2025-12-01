  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi Uçaklar havada hisseler karada! Airbus yatırımcılarına soğuk duş
Ekonomi

Uçaklar havada hisseler karada! Airbus yatırımcılarına soğuk duş

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Uçaklar havada hisseler karada! Airbus yatırımcılarına soğuk duş

Avrupalı uçak üreticisi Airbus’ın hisseleri, A320 ailesindeki bazı uçaklarda ortaya çıkan yeni endüstriyel kalite sorununun ardından talep edilen acil yazılım güncellemesi nedeniyle bugün yüzde 10’un üzerinde değer kaybetti.

Airbus, güneş kaynaklı radyasyonun uçuş kontrol verilerini bozabileceği gerekçesiyle yapılan uyarının ardından A320 ailesindeki binlerce uçakta yazılım güncellemesinin tamamlandığını bildirdi.

Bu habere rağmen Paris borsasında işlem gören Airbus hisseleri sert düşüş yaşadı. Uluslararası basında yer alan haberlerde, A320 ailesine ait bazı uçaklarda tespit edilen yeni bir endüstriyel kalite sorunu tespit edildiğine yer verildi.

A320 uçak gövdesindeki panelleri etkileyen bu kusur, bazı teslimatlarda gecikmelere yol açmasına rağmen şu an için hizmetteki uçaklara yayıldığına dair bir işaret bulunmuyor.

TSİ 15.27 itibarıyla Airbus’ın hisseleri yüzde 10,3 düşüşle 183 avroya geriledi.

Airbus hisse senedi ekim sonunda 217 avroya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Amerika ordusu Venezuela’nın karşı harekete geçti! ve oraya uçak gemisi sevk edildi! Sinirleri gerdi
Amerika ordusu Venezuela’nın karşı harekete geçti! ve oraya uçak gemisi sevk edildi! Sinirleri gerdi

Dünya

Amerika ordusu Venezuela’nın karşı harekete geçti! ve oraya uçak gemisi sevk edildi! Sinirleri gerdi

O ülkeye uçak bileti alanlara kaçmayacak fırsat: İki bilet daha bedava!
O ülkeye uçak bileti alanlara kaçmayacak fırsat: İki bilet daha bedava!

Dünya

O ülkeye uçak bileti alanlara kaçmayacak fırsat: İki bilet daha bedava!

Azeri Samira büyük tepki aldı: Ermeni şarkıcıya 12 puan verdi kucakladı
Azeri Samira büyük tepki aldı: Ermeni şarkıcıya 12 puan verdi kucakladı

Dünya

Azeri Samira büyük tepki aldı: Ermeni şarkıcıya 12 puan verdi kucakladı

Avustralya'da iki uçak havada çarpıştı!
Avustralya'da iki uçak havada çarpıştı!

Dünya

Avustralya'da iki uçak havada çarpıştı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23