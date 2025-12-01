  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Yerlikaya açıkladı: Köpek saldırısında flaş gelişme!
Gündem

Yerlikaya açıkladı: Köpek saldırısında flaş gelişme!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yerlikaya açıkladı: Köpek saldırısında flaş gelişme!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 2 çocuğu yaralayan pitbull köpeğin sahibi F.T.Ö.’nün "birden fazla kişiyi bilinçli taksirle yaralama" suçundan tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya ayrıca köpeğin karantinaya alınmak üzere Etimesgut Belediyesi'ne teslim edildiğini de belirterek yaralanan çocuklara acil şifalar diledi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut İlçesi Atayurt Mahallesi'nde bir apartmanda dün meydana gelen köpek saldırısı sonucu yaralanma olayıyla ilgili gözaltına alınan F.T.Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Batı Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüpheli mahkemece, "birden fazla kişiyi bilinçli taksirle yaralama" suçundan tutuklandı.

KÖPEK KARANTİNAYA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, dün Etimesgut ilçesinde anneleri ile birlikte evlerine dönen 5 yaşındaki Doğa ve 1,5 yaşındaki kardeşi Efe'ye komşuların ait pitbull cinsi köpeğin saldırdığını anımsattı.

Köpeğin sahibinin tutuklandığını, ayrıca köpeğin karantinaya alınmak üzere Etimesgut Belediyesi'ne teslim edildiğini aktaran Yerlikaya, yaralanan çocuklara acil şifalar diledi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında köpeğin sahibinin Batı Adliyesi'ne getirilişine ilişkin görüntülere de yer verdi.

Köpekperest Berna Laçin sonunda motoru yaktı: ‘Bu yaşıma geldim böyle analiz görmedim’
Köpekperest Berna Laçin sonunda motoru yaktı: ‘Bu yaşıma geldim böyle analiz görmedim’

Aktüel

Köpekperest Berna Laçin sonunda motoru yaktı: ‘Bu yaşıma geldim böyle analiz görmedim’

Trabzon açıklarında sular neden karıştı! Köpek balığı hareketliliği dikkat çekiyor!
Trabzon açıklarında sular neden karıştı! Köpek balığı hareketliliği dikkat çekiyor!

Yerel

Trabzon açıklarında sular neden karıştı! Köpek balığı hareketliliği dikkat çekiyor!

Ankara’da dehşet! Pitbull küçük Efe'nin yüzünü parçaladı
Ankara’da dehşet! Pitbull küçük Efe'nin yüzünü parçaladı

Aktüel

Ankara’da dehşet! Pitbull küçük Efe'nin yüzünü parçaladı

CHP'nin sokak köpekleri itirazı: AYM'den son dakika kararı!
CHP'nin sokak köpekleri itirazı: AYM'den son dakika kararı!

Gündem

CHP'nin sokak köpekleri itirazı: AYM'den son dakika kararı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23