Başbakan Starmer, kamuoyunu yanıltmakla suçlanan Maliye Bakanı Reeves'i savundu Bozacı ile şıracı

İngiliz The Times gazetesinde kabineden ismi paylaşılmayan bir bakana dayandırılan habere göre, Başbakan Starmer ve Bakan Reeves'in bütçe hazırlık süreci ve mali durumun tamamını bakanlara aktarmadı. Reeves, geçen haftaki Sonbahar Bütçesi kapsamında 26 milyar sterlinlik vergi artışına yol açan bir dizi yeni düzenlemeler açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, geçen hafta açıklanan Sonbahar Bütçesi'ndeki planlarıyla kamuoyunu yanıltmakla suçlanan İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'i savunarak bütçeyi tamamen desteklediğini açıkladı.

Starmer, "Herkes için inşa edilmiş bir İngiltere" temalı konuşmasında, Maliye Bakanı Reeves'in 26 Kasım'da duyurduğu Sonbahar Bütçesi'ndeki yeni vergi düzenlemeleri ve planlarda "gerekli ama adil" seçimler yapıldığını ancak vergi artışlarının insanların hayatını zorlaştığını da kabul ettiğini söyledi.

Bütçeyi kendisi için "kişisel bir gurur anı" olarak nitelendiren ve bütçeyi desteklediğini belirten Starmer, bütçe öncesinde kamu maliyesindeki sorunları abartarak halkı yanıltmakla suçlanan Reeves'in "yanlış bilgilendirme" yapmadığını savundu. 

Starmer, gazetecilerin Maliye Bakanı Reeves'in tamamen doğruyu söyleyip söylemediğine ilişkin soruları üzerine, "Bunu kabul etmiyorum. Orada herhangi bir yanıltma yoktu." cevabını verdi.

Seçmenlerinin gelecek 12 ay içinde hükümetinin değişikliklerinin olumlu yansımalarını göreceğini söyleyen Starmer, "Dar tünelin en zor kısmını artık geride bıraktığımıza eminim çünkü biliyorum ki hala birçok kişi için hayat zor, yaşam maliyeti krizi geçmedi. Ancak önümüzdeki yıl yaklaşımımızın faydalarını göreceksiniz, yalnızca ulusal istatistiklerde değil, kendi topluluklarınızda da. Herkes için inşa edilmiş gerçek bir İngiltere yolunda ilerlemek, maliyetsiz ve kolay olmayan birçok ek kararı gerektiriyor." diye konuştu.

Ayrıca, bugünkü İngiliz The Times gazetesinde kabineden ismi paylaşılmayan bir bakana dayandırılan habere göre, Başbakan Starmer ve Bakan Reeves'in bütçe hazırlık süreci ve mali durumun tamamını bakanlara aktarmadı.

Reeves, geçen haftaki Sonbahar Bütçesi kapsamında 26 milyar sterlinlik vergi artışına yol açan bir dizi yeni düzenlemeler açıklamıştı.

Starmer hükümeti, geçen yılki seçimler öncesinde manifesto olarak, vergi artışına gitmeyeceklerini vadetmişti.

