‘Türkiye’de hukuk yok hukuk’ öyle mi? Siyonist İsrail yargısına Trump sopası

İsrailli Bakan, Herzog'un Netanyahu'yu affetmemesi halinde Trump'ın devreye girebileceğini iddia etmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Silman, İsrail'in İ24 kanalında katıldığı bir programda, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Herzog'dan affını istemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Herzog'un Netanyahu'yu affetmesi gerektiğini savunan Silman, bunun "İsrail halkının iyiliği ve birliği için gerekli olduğunu" öne sürdü.

Silman, Herzog'un Netanyahu'yu affetmemesi durumunda Trump'ın devreye girerek İsrail adalet sistemindeki üst düzey yetkililere karşı yaptırımlar getirilmesi dahil bir dizi adım atabileceğini iddia etti.

ABD Başkanı Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için geçen ay Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu da dün Herzog'dan resmi af talebinde bulunmuştu.

Öte yandan yaşanan bu gelişme Türk hukuk sistemini her platformda eleştiren içerideki ve dışardaki belli kesimleri akıllara getirdi. Bakalım bu kesimler İsrail’deki bu iddialar için neler söyleyecek?