Çin altın piyasası felç!

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve vergi iadesinin azaltılması, dünyanın en büyük altın tüketicisi olan Çin'de mücevher perakendecilerini zora soktu. Yüksek fiyatlar alıcıları caydırırken, yüzlerce mağaza kapandı.

Financial Times gazetesinin haberine göre, ülkenin büyük perakende zincirleri bu yıl ana karada mağaza sayılarını azaltırken, küçük işletmeler artan maliyetler ve vergi yükünün satışları büyük ölçüde düşürdüğünü söyledi. Altının ons fiyatı, yatırımcıların jeopolitik risklere, artan küresel borç seviyelerine ve doların değer kaybına karşı güvenli liman arayışıyla, yılbaşından bu yana yüzde 50 artarak 4 bin doların üzerine çıktı.

VERGİ DÜZENLEMESİ FİYATLARI DAHA DA YÜKSELTTİ

Geleneksel olarak düğünlerde hediye ya da birikim aracı olarak tercih edilen altın takılar Çin'de yüksek fiyatlar nedeniyle zayıf tüketici güveniyle karşı karşıya kalmış durumda. Buna ek olarak, bu ay yürürlüğe giren ve uzun süredir uygulanan vergi iadesini azaltarak altın takı alımlarındaki vergi yükünü artıran yeni düzenleme, perakendecilerin fiyatları daha da yükseltmesine neden oldu.

Shenzhen'in altın ticaret merkezi Shuibei'de faaliyet gösteren aile şirketi Aiyisheng'in yöneticilerinden Fifi Zheng, "Sektör şu anda oldukça zor bir dönemden geçiyor, özellikle vergi artışından sonra. Birçok tüketici alım yapmıyor. Gram başına sadece birkaç düzine yuan eklenmiş olsa bile bu durumu kabullenmek zor" dedi. Zheng, düğün alışverişlerinin devam ettiğini ancak günlük altın alımlarının yeni düzenlemeden bu yana "yüzde 40 ila 50" oranında düştüğünü belirtti.

MAĞAZALAR KAPANIYOR

Çin'in en büyük mücevher perakendecisi Chow Tai Fook, bu yıl ana karada yaklaşık yüzde 15 küçülmeye karşılık gelen 1.000 mağaza kapattı. Şirket, Eylül sonunda sona eren altı aylık dönemde net kârının bir önceki yılla aynı seviyede 2,5 milyar Hong Kong doları (HK$) olduğunu, ancak 39 milyar HK$'lık gelirinin son beş yılın en düşüğü olduğunu açıkladı. Yönetici Kent Wong, daha düşük performans gösteren mağazaların kapatıldığını ve tüketici talebinin daha güçlü olduğu üst seviye şehirlere yöneldiklerini söyledi.

Rakip perakendeci Lukfook da son bir yılda ana karada 200'den fazla mağaza kapatarak toplam mağaza sayısını yüzde 7 azalttı. Şirket, Eylül sonunda sona eren altı aylık dönemde gelirinin yıllık bazda yüzde 26 artarak 6,8 milyar HK$'a, net kârının ise yüzde 42,5 artışla 619 milyon HK$'a yükseldiğini bildirdi. Lukfook, yüksek altın fiyatlarına rağmen ana karadaki perakende işinde iyileşmenin sürdüğünü, yeni vergi düzenlemesinin etkilerini değerlendirmeye devam ettiklerini açıkladı.

FİYATLARDAKİ YÜKSELİŞLE DURUM DAHA DA KÖTÜYE GİTTİ

Daiwa Capital Markets analisti Carlton Lai, kapanan mağazaların Covid-19 döneminde artan tüketimle birlikte aşırı genişlemeye gidilmesinin bir sonucu olduğunu belirterek, "Tüketim yavaşlayınca mağazaların verimliliği önemli ölçüde düştü" dedi. Lai, rekabetin yeni markalarla arttığını ve altın fiyatlarının yükselişiyle durumun daha da kötüleştiğini ekledi.

Shuibei'de, devlet medyasına göre Shanghai Altın Borsası'nın yıllık teslimatlarının yüzde 70'ine eşdeğer işlem hacmine sahip çok katlı alışveriş merkezlerinde, satıcılar karamsar. Birçok satıcı, vergi artışının yanlış zamanda geldiğini savunuyor. Bir satıcı, "Fiyatlarımız zaten yüksekti, şimdi vergiden sonra daha da yükseldi. Evlenmek isteyen müşteriler için başka bir seçenek yok: Sadece daha az alıyorlar" dedi.

Lai'ye göre vergi değişikliği, spekülatif altın takısı alımlarını azaltmayı ve düşük kaliteli satıcıları piyasadan çıkarmayı hedefliyor. Düzenlemenin aynı zamanda denetimsiz tezgâh üstü işlemleri azaltarak Shanghai Altın Borsası üzerinden yapılacak ticareti teşvik edebileceği ve vergi iadelerindeki boşlukları kapatabileceği belirtiliyor.

YATIRIM AMAÇLI ÜRÜNLERE TALEP ARTIYOR

Mücevher satışları düşüşte olsa da yatırım amaçlı altın ürünlerine talep hızla artıyor. Yeni vergi kuralları yatırım ürünlerini kapsamıyor. Çin Altın Birliği'ne göre, yerli altın borsa yatırım fonlarının varlıkları yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 164 artarak 194 tona yükseldi.

Shuibei'de toptancı ve perakendeci olarak faaliyet gösteren Li Zhaofeng, "Bu vergi politikası sektördekiler için ciddi bir panik yarattı. Çünkü son 20 yıldır altına vergi uygulanmıyordu… geleceğin nasıl şekilleneceği belirsiz" dedi. (Ömür Kırbaşlı-Nefes)