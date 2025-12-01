Peş peşe olumlu gelişmeler! Türk ekonomisi uçuşa geçti

Türkiye, uyguladığı ekonomik program ve sergilediği performansla büyümesini sürdürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül dönemi) ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH 2025 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,7 arttı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; Yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat yüzde 13,9, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,1, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 9,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,5, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,4, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 arttı.

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,8 arttı.

İşgücü ödemeleri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,1 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 43,5 arttı.

OECD'NİN EN HIZLI BÜYÜYEN 4'ÜNCÜ EKONOMİSİ TÜRKİYE OLDU

Arka arkaya 21 çeyrektir büyüme kaydeden Türkiye, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ekonomisi en hızlı büyüyen 4'üncü ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de yüzde 3,7 ile 5'inci sırada yer aldı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: “TÜRKİYE EKONOMİSİ DAYANIKLILIĞINI ORTAYA KOYMUŞTUR”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye ekonomisi son üç çeyrekteki pozitif eğilimini ivmelendirerek sürdürmüş, küresel ve bölgesel olumsuz konjonktüre rağmen dayanıklılığını ortaya koymuştur" dedi.

Türkiye ekonomisinin son üç çeyrekteki pozitif eğilimini ivmelendirerek sürdürdüğüne dikkati çeken Yılmaz, "Sağladığımız siyasi istikrar ortamı ve öngörülebilir politikalar çerçevesinde büyüme performansımız 21 çeyrektir kesintisiz devam etmektedir." diye konuştu.

Yılmaz “uyguladığımız makroekonomik istikrar ve yapısal dönüşüm adımları birçok testten başarıyla geçmekte olup Orta Vadeli Programda ortaya koyduğumuz hedef ve politikalar ile ekonomimizin dayanıklılığını daha da artıracağımıza inanıyoruz.” ifadelerini kullanandı.

BAKAN ŞİMŞEK: DEZENFLASYON SÜRERKEN BÜYÜME DİKKAT ÇEKİCİDİR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Enflasyonla mücadelede kararlılığımız sürerken, büyümenin güçlü seyrini koruması dikkat çekicidir." dedi.

Bakan Şimşek, 3'üncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Şimşek "Türkiye ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,7, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle çeyreklik bazda yüzde 0,7 büyüme kaydetmiştir. Ekonomi Bakanlığı öncü göstergeleri çeyreklik bazda büyümeye işaret etse de sektörler arası gelişmeler büyüme hızının zayıflayabileceğini göstermekteydi. Buna rağmen yüzde 5,7’lik büyüme performansı oldukça olumlu bir gelişmedir. İmalat sanayi bu dönemde yıllık bazda yüzde 6, çeyreklik bazda yüzde 0,8 büyüme kaydetmiştir. İmalat sanayindeki bu güçlü görünüm, ekonomideki dengelenmenin ve verimlilik artışlarının bir yansımasıdır." dedi.

Enflasyonla mücadelede kararlılığımız sürerken, büyümenin güçlü seyrini koruması dikkat çekicidir. Uyguladığımız politikalar, hem fiyat istikrarını sağlamayı hem de sürdürülebilir büyüme dinamiklerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda bütçe disiplini, yapısal reformlar ve verimlilik artışına yönelik politikalarımız uygulanmaya devam edecektir. Bu çerçevede, 2025 yılının ikinci yarısında iç talepte daha ılımlı, dış talepte ise daha belirgin bir toparlanma bekliyoruz. Yatırımların büyümeye olumlu katkısının sürmesini, net dış talebin de büyümeyi desteklemeye devam etmesini öngörüyoruz. Sonuç olarak, ekonomi politikalarımız dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme anlayışıyla uygulanmakta olup, yılın tamamında OVP hedefleriyle uyumlu bir büyüme gerçekleşmesini beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.