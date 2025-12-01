Yayın yönetmeni gitti hepsi kovuldu! Sözcü'de peş peşe personel kıyımı
CHP'nin borazanlığı yapan fondaş meydanın başı Sözcü TV’de Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı’nın istifasıyla birlikte 14 gazeteci işten çıkarıldı. Yılmaz Özdil'in yeni Genel Yayın Yönetmeni olarak atandığını öne sürüldü.
1 Mart 2023’te yayın hayatına başlayan Sözcü TV’de işten çıkarma depremi yaşandı. Kanalda 2023’ten beri Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulunan Özgür Çakmakçı görevden ayrıldığını çalışma arkadaşlarına gönderdiği mesaj ile duyurdu. Çakmakçı şu ifadelerle veda etti:
“Bugün itibariyle Sözcü Tv Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılıyorum. İstemeden kalbini kırdığım birileri varsa kusura bakmasın. Plazalar değil ama sokaklar bizim, elbet kavuşur, konuşuruz.
Bu yolun sonuna geldik ama yolculuk elbette başka yollarda devam edecek. Kalın sağlıcakla…”
Ardından Sözcü TV muhabirleri Fırat Fıstık, Ozan Kelleci ve Meral Danyıldız’ın da yer aldığı çok sayıda gazeteci işten çıkarıldı. Gazeteci Fırat Fıstık, işten çıkarmaların ‘yönetim değişikliği’ gerekçesiyle yaşandığını belirtirken, toplam 14 gazetecinin kurumla ilişiğinin kesildiğini duyurdu.
Muhabir Meral Danyıldız da işten çıkarmalara dair yönetim değişikliğini işaret eden bir paylaşımda bulundu:
Başladığımda kanal daha açılmamıştı. 01.12.2025 sabahı yine son üç yıldır olduğu gibi haber yapmak için Sözcü TV’ye geldim. Ardından İK aradı ve işime son verildiğini öğrendim. Benimle birlikte sanırım 14 arkadaşım da aynı tebliği aldı… Nedenini hâlâ bilmiyoruz.
Yarın göreve başlayacak yeni yönetime de bu vesileyle hayırlı olsun. Böylece kovulmak nasıl bir deneyimmiş, onu da görmüş oldum. :)
Her şey geçer. Önemli olan alnının akıyla, vicdanın rahat ayrılmak. Benim içim, gönlüm, vicdanım çok rahat. Bundan ötürü çok mutluyum. Gerisi artık kısmet
Yılmaz Özdil mi Genel Yayın Yönetmeni olacak?
Medyascope Yılmaz Özdil’in Genel Yayın Yönetmeni olarak atandığını öne sürdü. Öte yandan kanaldan ayrıldığı kesinleşen isimler şöyle:
Fırat Fıstık
Gülşah İnce
Meral Danyıldız
Ozan Kelleci
Serkan Alan
Özgür Çakmakçı
Hakan Durmuş
Cem Özkeskin
Dora Mengüç
Emel Okaygün
Mehmet Bal
Onurcan Kankal
