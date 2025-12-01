Yayın yönetmeni gitti hepsi kovuldu! Sözcü'de peş peşe personel kıyımı

1 Mart 2023’te yayın hayatına başlayan Sözcü TV’de işten çıkarma depremi yaşandı. Kanalda 2023’ten beri Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulunan Özgür Çakmakçı görevden ayrıldığını çalışma arkadaşlarına gönderdiği mesaj ile duyurdu. Çakmakçı şu ifadelerle veda etti:

“Bugün itibariyle Sözcü Tv Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılıyorum. İstemeden kalbini kırdığım birileri varsa kusura bakmasın. Plazalar değil ama sokaklar bizim, elbet kavuşur, konuşuruz.

Bu yolun sonuna geldik ama yolculuk elbette başka yollarda devam edecek. Kalın sağlıcakla…”

Ardından Sözcü TV muhabirleri Fırat Fıstık, Ozan Kelleci ve Meral Danyıldız’ın da yer aldığı çok sayıda gazeteci işten çıkarıldı. Gazeteci Fırat Fıstık, işten çıkarmaların ‘yönetim değişikliği’ gerekçesiyle yaşandığını belirtirken, toplam 14 gazetecinin kurumla ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

Muhabir Meral Danyıldız da işten çıkarmalara dair yönetim değişikliğini işaret eden bir paylaşımda bulundu:

Başladığımda kanal daha açılmamıştı. 01.12.2025 sabahı yine son üç yıldır olduğu gibi haber yapmak için Sözcü TV’ye geldim. Ardından İK aradı ve işime son verildiğini öğrendim. Benimle birlikte sanırım 14 arkadaşım da aynı tebliği aldı… Nedenini hâlâ bilmiyoruz.

Yarın göreve başlayacak yeni yönetime de bu vesileyle hayırlı olsun. Böylece kovulmak nasıl bir deneyimmiş, onu da görmüş oldum. :)

Her şey geçer. Önemli olan alnının akıyla, vicdanın rahat ayrılmak. Benim içim, gönlüm, vicdanım çok rahat. Bundan ötürü çok mutluyum. Gerisi artık kısmet

Yılmaz Özdil mi Genel Yayın Yönetmeni olacak?

Medyascope Yılmaz Özdil’in Genel Yayın Yönetmeni olarak atandığını öne sürdü. Öte yandan kanaldan ayrıldığı kesinleşen isimler şöyle:



Fırat Fıstık

Gülşah İnce

Meral Danyıldız

Ozan Kelleci

Serkan Alan

Özgür Çakmakçı

Hakan Durmuş

Cem Özkeskin

Dora Mengüç

Emel Okaygün

Mehmet Bal

Onurcan Kankal