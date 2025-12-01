  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Şimşek üçüncü çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi

“Sosyal medya fenomeni” diye gezen kişi, iki cinayetin firarisi çıktı: Sahte isimle 7 kitap yazdığı ve konferanslar verdiği ortaya çıktı

Ali Yerlikaya açıkladı: Teslim olmaya başladılar

TikTok’ta Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü: İzleyenler hemen Bakan Yerlikaya’yı etiketledi

İBB'de yolsuzluk dosyası öncesi trafik yoğunluğu! Savcı ile kirli ittifak deşifre oldu

Akit TV Ana Haber'de Erkan Tan dönemi başladı! Cesur, adil ve milletten yana…

Teröristbaşının mesajı MHP’ye mi PKK’ya mı?

Pos tefeciliğinde ABD’li visa ve master var! Halkbank’ı bırak ABD sen kendine bak

TÜİK duyurdu: Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme rakamları belli oldu!

Doğalgazda hedef günlük 20 milyon metreküp
Otomotiv Avrupa’da Tesla satışları sert düştü: Norveç’te rekor kırdı
Otomotiv

Avrupa’da Tesla satışları sert düştü: Norveç’te rekor kırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Avrupa’da Tesla satışları sert düştü: Norveç’te rekor kırdı

Kasım ayında Avrupa’da Tesla satışları birçok ülkede sert düşüş yaşadı. Fransa, İsveç ve Danimarka’da araç kayıtları yüzde 50’yi aşan oranlarda gerilerken, Norveç tam tersine satışlarda rekor kırdı ve markanın bölgedeki performansını öne çıkardı.

Düşüş trendinin, Elon Musk'ın geçen yıl tartışmalara yol açan siyasi açıklamalarının ardından hızlandığı belirtiliyor. Şirkete yönelik tepkiler ve Fransa'daki bayide çıkan yangın sonrası yürütülen soruşturma da dikkat çekiyor.

Tesla'nın Avrupa'daki satışları kasım ayında birçok ülkede belirgin şekilde geriledi. Resmî verilere göre şirketin araç kayıtları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla büyük düşüşler gösterdi.

Fransa'da yeni Tesla kayıtları yüzde 58 azalarak 1.593'e, İsveç'te yüzde 59 düşüşle 1.466'ya ve Danimarka'da yüzde 49 gerileyerek 534'e indi. Avrupa genelindeki bu zayıf tabloya karşın Norveç dikkat çekti; ülkede Tesla kayıtları yaklaşık üç kat artarak 6.215'e ulaştı ve yılın bitimine bir ay kala yeni bir yıllık satış rekoru kırıldı.

 

MUSK'IN SİYASİ SÖYLEMLERİ

Şirketin Avrupa performansındaki yavaşlama, CEO Elon Musk'ın geçen yıl sonlarında aşırı sağcı politik figürlere yönelik övgülerinin bölgede protestolara neden olmasının ardından başlamıştı. Kasım ayında Güney Fransa'daki bir Tesla bayisinde çıkan ve büyük hasara yol açan yangın sonrası da soruşturmacılar cezai inceleme başlattı.

Musk son dönemde siyasi söylemlerini geri çekmiş olsa da Tesla'nın Avrupa'daki satış ivmesinin henüz toparlanmadığı görülüyor.

Türkiye otomotivinin gücü dünya masasında! OSD, OICA konseyinde!
Türkiye otomotivinin gücü dünya masasında! OSD, OICA konseyinde!

Otomotiv

Türkiye otomotivinin gücü dünya masasında! OSD, OICA konseyinde!

Otomotivde büyük sır açığa çıktı! 5 projeye 3.4 milyon TL ödül verildi
Otomotivde büyük sır açığa çıktı! 5 projeye 3.4 milyon TL ödül verildi

Otomotiv

Otomotivde büyük sır açığa çıktı! 5 projeye 3.4 milyon TL ödül verildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23