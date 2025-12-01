Yarına kalır yanına kalmaz: Cinayet zanlısı bile neye uğradığını şaşırdı

CİNAYETLE İLGİLİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI: Polis ifadesinde ölen kişileri tanımadığını söyleyen Rüstem Ş., "Cavit benim eski ortağım ve arkadaşım. Cavit'in tanıdığı Mohsen adlı kişiyle de beni o tanıştırdı. Bir gün ben iş ararken Mohsen, Maslak'ta bir arkadaşının olduğunu işçi aradığını ona gitmemi istedi. Ben de verilen adrese gittim. Asma katta daha önce patron olduğunu söyleyen Yunis Doğan'la konuştum. Ona iş aradığımı söyledim. Bu arada beni Mohsen'in gönderdiğini söyleyince bir anda tutumu değişti. Daha önceden aralarının bozuk olduğunu orada öğrendim" dedi. Kendisi halen iş yerindeyken Cavit ve Mohsen'in de iş yerine geldiğini anlatan Rüstem Ş., "Hep birlikte konuşurken bir anda ortam gerildi. İş yerinde bulunan kadın, Mohsen'le ağız dalaşına girince Mohsen bir anda silahını çekti. Kadını tehdit ederek aşağı götürdü. Ben önce yukarıda kaldım. Ancak bir süre sonra aşağı inince kadının acı içinde bağırdığını ve Mohsen tarafından bıçaklandığını gördüm. Mohsen kadına 'Bunlar senin iyi günlerin' diye bağırıyordu. Korkarak oradan kaçtım" dedi.