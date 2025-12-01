DHA Giriş Tarihi: Yarına kalır yanına kalmaz: Cinayet zanlısı bile neye uğradığını şaşırdı
Sarıyer’de 2006 yılında işlenen ve uzun yıllardır çözülemeyen çifte cinayet, gelişen teknoloji sayesinde yeniden incelenen parmak izi delilleriyle aydınlatıldı; Yunis Doğan ve Hacer Eginay’in vahşice öldürülmesinin ardından 19 yıl sonra dört şüpheli gözaltına alınırken, ifadelerdeki “Abi ben unuttum, siz unutmadınız” gibi sözler de dikkat çekti. Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde, 17 Aralık 2006’da bir iş yerinde çıkan yangının ardından içeride iki ceset bulundu. Yapılan incelemelerde, tabelacılık yapan Yunis Doğan’ın boğularak öldürüldüğü ve domuz bağı şeklinde bağlanarak yakıldığı belirlendi. Alt katta bulunan diğer cesedin ise Hacer Eginay’a ait olduğu ve 57 bıçak darbesiyle öldürüldükten sonra koli bandıyla sarılarak ateşe verildiği tespit edildi.