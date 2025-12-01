Savunma sanayinde nereden nereye: Eski Türkiye bir mermiye bile muhtaçtı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı kapsamlı sunumda, savunma sanayinden ekonomik hedeflere, kamu bütçelerinden uluslararası temaslara kadar birçok alandaki gelişmeleri ve 2026 hedeflerini paylaştı. Sunumun en dikkat çekici bölümünü, Türkiye'nin savunma sanayiinde son 20 yılda kaydettiği tarihi ilerleme oluşturdu.

Yılmaz, "2002 yılında 56 firma ve 62 projeyle yürütülen ve yaklaşık yüzde 80'ini dışa bağımlı savunma sanayi sektörü günümüze gelindiğinde 3 bin 500'den fazla firma ve 1400'ün üzerinde projeyle yüzde 82 yerlilik oranına ulaşmıştır" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay Raporu'nu görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

'CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK BÜTÇESİ 21 MİLYAR 287 MİLYON LİRA'

Komisyona sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığının ilgili kuruluşlarla devletin stratejik hedeflerine yön verdiğini, iç ve dış siyasette öncelikleri belirlediğini ve bakanlıklar arasında koordinasyon sağladığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğimizin 2024 yılı kesin hesap gideri 12 milyar 572 milyon lira olmuştur. 2025 yılı bütçesi için ise Genel Sekreterliğimize 16 milyar 928 milyon lira ödenek tahsisi yapılmıştır. 2024 yılı bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde barışı destekleme faaliyetleri kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı gibi diğer kurumlara toplam 10 milyar 816 milyon lira ödenek aktarımı yapıldı. Cumhurbaşkanlığına bağlı ofislere hazine yardımı olarak ise 1 milyar 361 milyon lira, acil destek giderleri için ise 477 milyon lira ödenek kullanıldığı görülmektedir. 2026 yılında Genel Sekreterlik bütçesi için 21 milyar 287 milyon lira ödenek öngörülmektedir. Bu ödeneğin yüzde 41,2'si barışı destekleme faaliyetlerine, acil destek giderlerine ve Yatırım ve Finans Ofisine hazine yardımı olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır. Geri kalan ödeneğin büyük bir bölümü ise çeşitli alanlarda vatandaşlarımıza karşılıksız sunulan kamusal hizmetlerin sürdürülebilmesi için kullanılacaktır" ifadelerini kullandı

'KÜTÜPHANEMİZ 8 MİLYON KİŞİYİ AĞIRLADI'

Türkiye'nin en büyük, koleksiyon sayısı ve sunulan hizmet açısından ise dünyanın en büyük 3'üncü kütüphanesi olan Milli Kütüphane'nin bütçe ile desteklendiğini söyleyen Yılmaz, "7/24 hizmet veren kütüphanemiz açıldığı 2020 yılından bugüne başta gençlerimiz olmak üzere 8 milyonun üzerinde kişiyi ağırlamıştır. Koleksiyonumuzda 134 farklı dilde, 2 milyon 168 bin kitap ile yaklaşık 300 milyonun üzerinde makale, rapor gibi elektronik içerik ücretsiz olarak sunulmaktadır. Kullanıcıların evlerinde de akademik araştırmalarda önem arz eden dokümanlara ulaşılabilmesi için ulusal ve uluslararası veri tabanlarına uzaktan erişim imkanı sağlanmaktadır" diye konuştu.

'NATO ZİRVESİ, CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE YAPILACAK'

Cevdet Yılmaz, uluslararası temaslar çerçevesinde 2025 yılında 30 ülkenin devlet ve hükümet başkanının Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve NATO Zirvesi'nin 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenleneceğini hatırlattı. Yılmaz, "NATO'nun karşı karşıya bulunduğu güvenlik sınamalarının ele alınacağı ve caydırıcılık ile savunma boyutlarının güçlendirileceği zirvenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması planlanmaktadır. Üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile ortak ülkeler, Avrupa Birliği (AB) ile davetli diğer ülkelerden yaklaşık 10 bin kişilik bir katılımın öngörüldüğü NATO Zirvesi'nin hazırlıkları Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğimiz koordinasyonunda yürütülmektedir" dedi.

'GİRİŞİMCİLERE 5,6 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPILDI'

Siber Güvenlik Başkanlığı'nın Türkiye'nin dijital egemenliğini ileriye taşıyacağını ifade eden Yılmaz, finans ekosistemin güçlendirilmesi için yapılan çalışmaları anlattı. Cevdet Yılmaz, "Ülkemizin girişimcilik ekosistemi son 5 yılda büyük bir ivme yakalayarak bölgesel bir merkez olma yolunda güçlü bir konuma ulaşmıştır. 2010-2020 arasında Türk girişimcilerine 815 milyon dolar yatırım yapılırken, 2021 yılından bu yana toplam yatırım tutarı 5,6 milyar dolara ulaşmıştır. Yıllık ortalama 1 milyar dolar seviyesindeki bu hacim, ülkemizin küresel girişim sermayesi radarına açık şekilde girdiğini göstermektedir. 2024 yılında ülkemiz, erken aşama yatırımlarda Avrupa'da 12'nci, MENA bölgesinde 3'üncü sırada yer almıştır. Son 5 yılda 455 girişim sermayesi fonu Türkiye'de 2,3 milyar dolar kaynak toplamıştır" ifadelerini kullandı.

'SON 12 AYDA 15,3 MİLYAR DOLAR DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞİ OLDU'

Küresel doğrudan yatırım akımlarında yüzde 11'lik bir düşüş yaşanmasına rağmen Türkiye'ye yatırımların bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,7 artarak 11,7 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"2025 yılının ilk 9 ayında uluslararası doğrudan yatırım girişleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 11,4 milyar dolara ulaşmış, son 12 ayda yani yıllıklandırılmış olarak ise 15,3 milyar dolarla son dönemdeki en güçlü performansını ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde 2024 yılının başından günümüze kadar ülkemizde toplam değeri 3 milyar dolar olan 47 yatırım projesi faaliyete geçmiştir. Ayrıca, bu projelerle 12 bin 496 kişiye istihdam sağlanmıştır. Faaliyete geçen 47 yatırımın 38'i üretime, 2'si Ar-Ge merkezine, 1'i lojistik dağıtım merkezine ve 6'sı hizmet sektörlerine yöneliktir. Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi; yeşil ve dijital dönüşümü merkeze alan, yüksek katma değerli ve nitelikli istihdam sağlayan yatırımların ülkemize çekilmesini önceliklendirmektedir. Yani daha fazla yatırım, daha nitelikli yatırım diyoruz. Bu çerçevede, 2028 itibarıyla yüzde 1,5 seviyesine payımızı taşımayı hedefliyoruz."

'OECD TÜRKİYE EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU HAZIRLIK SÜRECİ BAŞLADI'

2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cevdet Yılmaz, "Başkanlık tarafından yürütülen planlama çalışmaları sonucunda hazırlanan 2025 Yılı Yatırım Programı ocak ayında yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Programda 3 bin 783 proje yer almakta olup toplam proje tutarı 10,6 trilyon lira, başlangıç ödeneği ise 1,4 trilyon lira olarak belirlenmiştir. Ülkemizin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine yönelik olarak her yıl hazırlanan Ekonomik Reform Programı 15 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Avrupa Komisyonuna iletilmiştir. Strateji ve Bütçe Başkanlığınca uluslararası düzeyde İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, G20, Avrupa Komisyonu gibi kuruluşlarla makroekonomik politikalara ve kalkınma çalışmalarına yönelik aktif katılım ve katkı sağlanmaktadır. 2026 yılında hazırlanması öngörülen OECD Türkiye Ekonomik Görünüm Raporu hazırlık sürecine başlanmıştır" diye konuştu.

‘İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN BÜTÇESİ 7 MİLYAR 564 MİLYON LİRA'

Yılmaz, Devlet Yardımları İzleme Sistemi'ne kurumların entegre işlemlerinin 2025 yılında tamamlandığını ve sistem üzerinden sektörel ve bölgesel politikaların oluşturulmasına etkin bir şekilde katkı sunulduğunu dile getirdi. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki CİMER ile ilgili, "CİMER, sadece talep ve şikayetler için oluşturulmuş bir başvuru merkezi değil, aynı zamanda katılımcı yönetim ilkesi kapsamında vatandaşların kamu politikalarına yönelik düşüncelerini paylaşabileceği dünyanın en büyük kamuoyu iletişim platformu olarak önemli bir kurumsal kimlik kazanmıştır. 2025 yılında vatandaşların daha hızlı ve kolay başvuru yapabilmelerini sağlamak amacıyla CİMER mobil uygulaması hayata geçirilmiştir. İletişim Başkanlığı, gençlerin kamu kurumlarıyla bir araya gelerek devletin kendilerine sunduğu kredi, teşvik, burs, eğitim desteği gibi yardımlar hakkında bilgi almalarını hedefleyen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ni organize etmektedir. 2025 yılında Ankara, İstanbul, Aydın, Isparta, Kahramanmaraş ve Trabzon illerinde düzenlenen etkinliklere toplamda yaklaşık 110 bin kişi katılım sağlamıştır. Diğer taraftan 2026 yılında İletişim Başkanlığı'nın bütçesi için 7 milyar 564 milyon lira ödenek öngörülmektedir" dedi. Yılmaz ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin 174 milyar 389 milyon lira olduğunu söyledi.

'TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ İHRACATTA 11'İNCİ SIRAYA YÜKSELDİ'

Cevdet Yılmaz savunma sanayiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"2002 yılında 56 firma ve 62 projeyle yürütülen ve yaklaşık yüzde 80'ni dışa bağımlı savunma sanayi sektörü günümüze gelindiğinde 3 bin 500'den fazla firma ve 1400'ün üzerinde projeyle yüzde 82 yerlilik oranına ulaşmıştır. Ayrıca savunma sanayimiz yaklaşık 100 bin kişiye ulaşan nitelikli istihdam olanağıyla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkı sağlamaktadır. Ülkemiz İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden 1'idir. Elektronik harp alanında dünyada öncü olan ülkemiz, savaş gemisini yapabilen 10 ülkeden 1'idir. Savunma sanayi sektörümüz güvenlik ve dış politikada bağımsızlık açısından önem arz ederken aynı zamanda katma değeri yüksek, ekonomik büyüme ve sosyal refaha katkısı bakımından ülkemiz için önde gelen sektörlerdendir. 2002 yılında sadece 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2024 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 30'luk artışla 7,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türk savunma ve havacılık sektörünün ihracat gelirleri 2025 yılının ilk 9 ayında 6 milyar dolara ulaşmıştır. Türk savunma sanayisi, bugün geldiği noktada savunma sanayisi ürünlerinin ihracatında dünya çapında 11'inci sıraya kadar yükselme başarısı göstermiştir. İlk 100 savunma sanayisi kuruluşu listesinde bu sene 5 Türk şirketi yer almıştır. Savunma sanayisinde elde ettiğimiz yetkinlikleri sivil endüstrilere de aktarıyoruz."

Öte yandan Yılmaz, 12'nci Kalkınma Planı kapsamında savunma sanayi sektöründe 150 bin çalışan, 26 milyar dolar ciro ve 11 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

