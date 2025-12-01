Emekli imam kepçenin altında can verdi
Kars Kağızman'da belediyenin yürüttüğü yol çalışmaları sırasında geri manevra yapan kepçenin çarptığı 70 yaşındaki Hasan Kan olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kars’ın Kağızman ilçesinde sabah saatlerinde yürütülen yol ve taş döşeme çalışmaları, trajik bir kazaya sahne oldu. Kaza, saat 09.30 sıralarında Şahindere Mahallesi Ali Ataman Caddesi’nde meydana geldi. Kağızman Belediyesi’nde görevli operatör Murat Kuş'un (37) kullandığı kepçe, cadde üzerindeki yol ve taş döşeme çalışmaları sırasında geri manevra yaparken, çarşıdan aldığı eşyalarla evine dönmek için yoluna karşısına geçmek isteyen emekli imam Hasan Kan'a çarptı. İş makinesinin altında kalan Hasan Kan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yakınları göz yaşlarına engel olamadı
Acı haberi alan yakınları, Kan’ın cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döktü. Olay yeri incelemesinin ardından Hasan Kan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kars Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kepçe operatörü Murat Kuş gözaltına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.