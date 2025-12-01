Ülke karıştı, her çalışana 639 euro ikramiye verilecek Açık bir seçim rüşveti

Slovenya, Aralık ayında her çalışana 639 euro (yaklaşık 31 bin TL) “Noel ikramiyesi” ödenmesini zorunlu kılan kararıyla gündeme oturdu. Yaklaşık 1 milyon çalışanı kapsayan bu adım hem iş dünyası hem muhalefet hem de Avrupa Komisyonu tarafından sert eleştirilerle karşılandı.

'OYLARINI ARTIRMAK İSTİYOR' İDDİASI

The Sun'ın haberine göre Başbakan Robert Golob liderliğindeki koalisyon hükümeti, parlamentodan geçen kararla tüm çalışanlara yarım asgari ücrete denk gelen ek bir ödeme yapılmasını sağladı. Kararın, Mart ayında yapılacak seçimler öncesi Golob’un oylarını artırma amacı taşıdığı iddiaları gündemde. Asgari ücretin 1.277 euro olduğu Slovenya’da bu ek ödeme, çalışanlar için ciddi bir gelir artışı anlamına geliyor. Uygulamanın toplam maliyetinin en az 600 milyon euro olması bekleniyor.

'İNSANLAR TÜM YIL ÇALIŞIYOR'

İş dünyası ise karara tepki gösteriyor. Slovenya Esnaf ve Girişimcilik Odası’nın yaptığı ankete göre işverenlerin yüzde 91’i zorunlu ikramiyeye karşı. Birçok orta ölçekli işletme, ani kararın nakit akışı sorunları yaratabileceğini belirtiyor. Buna karşın Slovenya’nın en büyük sendika konfederasyonu ZSSS’nin başkanı Andrej Zorko, “İnsanlar tüm yıl çalışıyor ve şirketleri kara geçiriyor. Bundan pay almaları doğal” diyerek kararı savundu.

Slovenya’da çalışanlar, zaten her yaz “13. maaş” olarak bilinen bir ek ödeme alıyor. Yeni karar ile birlikte yıllık ek ödemelerin toplamı 2.000 euroyu aşacak. Ayrıca, emekliler ve engellilik maaşı alanlar da 150 euro kış yardımı alacak.

Avrupa Komisyonu ise mali etkilerin GSYH’nin yüzde 0.3’üne kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. Muhalefetteki Yeni Slovenya Partisi milletvekili Jozef Horvat, kararı “açık bir seçim rüşveti” olarak nitelendirdi.

Ekonomik olarak güçlü bir üretim ve turizm sektörüne sahip Slovenya, Orta ve Doğu Avrupa’nın en zengin ülkelerinden biri konumunda. Kişi başı gelir, İspanya’yı geride bırakıyor ve İtalya’ya yaklaşmış durumda.