Ali Rıza Demircan Hoca başlığa açıklık getirdi! ‘Siyonist Amerika ve İsrail'in köpeği’

Müslümanların gönül dünyasına hitap eden Ali Rıza Demircan Hoca Mirat Haber'de kaleme aldığı yazısında ders niteliğinde ifadeler kullandı.

Demircan Hoca "Köpektir zevk alan sayyad-ı bi insafa hizmetten" başlıklı yazısı şu şekilde:

Mirat Haber’imizde Siyonizm ve İsrail meddahı ve destekçisi Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile ilgili “Siyonist Amerika ve İsrail’in Köpeği” başlıklı bir haber yayınlandı.

Haberin kapağında yer alan “Köpeği” ifadesi değer verdiğimiz bir yazarımız tarafından eleştirildi.

Durum bana intikal ettirilince, Namık Kemal’in şu mısrası hafızamda canlanıverdi:

Köpektir zevk alan sayyâd-ı bî insafa hizmetten

Doğrudur, bizim medeniyetimizde insafsız avcıya yani zalim yönetici ve yönetimlere hizmet etmekten zevk alıp onur duyanlar köpek gibidirler.

Bu zalimlerin bir de Kâfir olanları vardır ki onlar köpekleri de içine alan hayvanlardan daha da aşağılıktırlar.

Bütün varlıkların yaratıcısı olan Rabbimiz şöyle buyurur:

“Doğrusu biz, cinler ve insanlar arasından, kalpleri ve akılları olup da onlarla gerçeği kavramayan, gözleri olup da onlarla doğruları görmeyen, kulakları olup da onlarla hakikati işitmeyen nicelerini bu inatçı, önyargılı ve kibirli tavırlarından dolayı cehennemlik yapmışızdır.

İşte onlar, inanç, ahlâk ve erdemlilikten yoksun olmaları yönüyle tıpkı hayvanlar gibidirler, hatta daha da aşağı… İşte gaflet bataklığında yüzenler bunlardır.” (Araf 179)

HAYVANLAR GİBİDİRLER

Zalimleşen ateist ve deist türü kâfirler yaratıcıya ve ölüm ötesi sorgusuna inanmadıkları için onların Rabbimiz tarafından “hayvanlar gibi ve hatta daha da aşağı “ olarak nitelenmeleri aşağılama değil hakikatin tespitidir.

Rabbimiz tarafından Kıyamet Günü’ne kadar bütün insanlığın önderi kılınan Aziz Peygamberimizin ümmetlerden bir ÜMMET olarak görüp öldürülmelerini yasakladığı köpekler, köpeklikleri içinde koruyuculuk ve sadakat benzeri vasıfları var ise de hayvandırlar. İnsanlar gibi sorumlulukları yoktur.

Zalim ve Kâfir insan tipinin genelde havanlara ve özelde açıklanacağı üzere köpeklere benzetilmesi köpekleri değil anılan insan tipini yermedir.

KÖPEK BENZETMESİ

Köpek benzetmesini yapan insanın ve köpeğin halıkı olan Allah olduğuna göre bize düşen köpek benzetmesini eleştirmek değil, anlamaya çalışmak olmalıdır. Okuyalım:

“Bir de onlara, mesaj yüklü ayetlerimizi ulaştırdığımız halde, onları dışlayıp Şeytan’a uyan ve sonunda sapık olup çıkan kimsenin durumunu haber ver.

Eğer dileseydik, elbette biz bu insan tipini ayetlerimiz sayesinde en şerefli makama yüceltebilirdik. Ne var ki, o ihtiras ve tutkularının peşine takılarak —sanki hiç ölmeyecekmiş gibi— şu gelip geçici dünyaya saplanıp kaldı.

Onun gibi azgın nankörlerin durumu, tıpkı saldırgan bir köpeğin hâline benzer: Kızıp kovmak için üzerine gitsen de dilini çıkarıp hırlar, kendi hâline bıraksan da…

İşte, ayetlerimizi yalanlayan kimselerin durumu aynen böyledir. Ey Müslüman, yoldan çıkan insanlara bu ibret verici örneği anlat ki, bu sayede öğüt alıp düşünsünler.” (Araf 176)

SOMUT KÖPEK BENZETMESİ

Bu arada şu önemli notu da düşmüş olalım:

Rabbimiz köpek benzetmesini soyut bir örnek üzerinden yapmaktadır. Benzetmenin müşahhas/somut bir örnek üzerinden yapılması, köpeğe benzetilen kişinin sevenleri ve bağlılarının İslam düşmanlığını açığa vurmalarına sebebiyet verebileceği için bundan kaçınılmalıdır. Çünkü kaçınılması Rabbimizin buyruğudur. Okuyalım:

“Onların Allah’tan başka taptıkları kişilere, yasalara sistemlere sövmeyin ki onlar da aşırıya giderek bilgisizce Allah’a ve onun yasalarına sövmesinler. Bu şekilde her ümmete yaptığını süslü gösterdik. Sonra dönüşleri Rabblerinedir ve O kendilerine yapmakta olduklarını haber verecektir.” (Enam 108)

BİTİRİRKEN…

Bitirirken Kur’ân’da hatırlatılan Ashab-ı Kehf’in vefakâr köpeğini de anasım geliyor. (Kehf 18,22) Çünkü Yaratan’dan ötürü her yaratılan gibi köpek de bir değerdir ama Yaratan’a ortak koşan kişi özgür iradesi ile yaratılmışların en şerlisi olabiliyor. (Beyyine 6)