Yaşam Komşu kavgası silahlı saldırıya döndü
Yaşam

Komşu kavgası silahlı saldırıya döndü

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Küçükçekmece’nin Kanarya Mahallesi’nde altlı üstlü oturan iki komşu arasında başlayan tartışma büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü.

Küçükçekmece’de aynı binada yaşayan iki komşu arasında çıkan tartışma kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü.

 

Komşusunun dairesini kurşunladı

Olay, saat 13.30 sıralarında Kanarya Mahallesi İncir Kuşu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binada altlı üstlü oturan komşular arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine altta oturan kişi, üçüncü kattaki komşusunun dairesini kurşunladı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli silahla birlikte gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede 8 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi.

