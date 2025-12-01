İP'li isimden Merhum Yazıcıoğlu'na skandal sözler: İşte bunların milliyetçiliği bu kadar

İYİ Parti (İP) ile ilişkilendirilen ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık tepki çeken Bahadır Dinçaslan, bu kez de vefatının üzerinden yıllar geçen BBP’nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nu hedef aldı.

Dinçaslan, tepki çeken paylaşımında, Türk siyasetinin önemli isimlerinden olan, helikopter kazasında hayatını kaybeden merhum Muhsin Yazıcıoğlu hakkında şok edici ifadeler kullandı:

"Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anmıyorum. Anan insanları da anlamıyorum!"

Bu sözler, Dinçaslan'ın temsil ettiğini iddia ettiği "milliyetçi" taban ve kamuoyunun geniş bir kesiminde büyük bir infiale yol açtı. Milliyetçi camianın değer verdiği bir isme karşı sarf edilen bu ifadeler, İYİ Parti içinden de tepki çekmesi bekleniyor.

SOROS İLE BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Bahadır Dinçaslan'ın siyasi duruşu ve söylemleri tartışılırken, kendisinin uluslararası bir finans kaynağıyla bağlantısı olduğu iddiası da gündeme bomba gibi düştü.

İddialara göre, Dinçaslan'ın, küresel çapta tartışmalı faaliyetleriyle bilinen ve sık sık siyasi operasyonlarla anılan George Soros tarafından finanse edilen bir kuruluş ile bağlantısı ortaya çıktı.

Kamuoyunda, Soros bağlantılı bir ismin, "milliyetçilik" söylemi altında siyaset yapması ve milliyetçi camianın değerlerine saldırması, çelişkili ve maksatlı olarak değerlendirildi.

Dinçaslan'ın bu son skandal sözleri ve arkasındaki finansal bağlantı iddiaları, kendisinin ve ait olduğu siyasi çevrenin "milliyetçilik" anlayışının ne kadar yüzeysel ve menfaate dayalı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiği yorumlarına neden oldu.