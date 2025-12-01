  • İSTANBUL
Teknoloji Uzayda yeni dönem ASELSAN LUNA-1 yörüngede
Teknoloji

Uzayda yeni dönem ASELSAN LUNA-1 yörüngede

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ASELSAN’ın uzay tabanlı IoT projesinin ilk uydusu LUNA-1, SpaceX’in Falcon-9 roketiyle başarıyla fırlatıldı. Uydudan alınan telemetri verileri de sorunsuz şekilde çözümlendi. Bu başarı ile Türkiye, alçak yörüngede gerçek zamanlı veri iletişimi sağlayan milli IoT uydu ağını kurma vizyonunda yeni bir aşamaya geçti.

Uzay tabanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) çözüm ailesinin ilk uydusu LUNA-1, 28 Kasım'da ABD’nin California eyaletinden SpaceX Falcon-9 roketi ile Transporter-15 görevi kapsamında başarıyla fırlatıldı. Alçak yörünge uyduları üzerinden küresel haberleşme altyapısı kurma çalışmaları dünya çapında hız kazanırken, ASELSAN Yeni Uzay (New Space) döneminin önemli aktörlerinden biri olma hedefiyle kritik bir adım attı.

İLK TELEMETRİ VERİLERİ ÇÖZÜMLENDİ

Görev yükleri, yer kontrol yazılımları ve uçuş bilgisayarı dahil tüm tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon ve test süreçleri ASELSAN mühendisliğiyle tamamlanan LUNA-1, fırlatmadan yaklaşık bir saat sonra taşıyıcı roketten ayrılarak 510 km kutupsal senkron yörüngeye (SSO) yerleşti. Uydudan alınan ilk telemetri verileri, Ankara’daki yer istasyonu tarafından başarıyla çözümlendi ve uydunun sağlıklı çalıştığı doğrulandı.

Bu başarı ile Türkiye, alçak yörüngede gerçek zamanlı veri iletişimi sağlayan milli IoT uydu ağını kurma vizyonunda yeni bir aşamaya geçti.

LUNA-1 NE SUNUYOR?

ASELSAN tarafından tamamlanan IoT çözüm ailesinin ilk uydusu LUNA-1, "uydu üzerinden IoT uygulamalarının gerçekleştirilmesi, altyapının olmadığı alanlardan veri toplayabilme, çok geniş alanda sensör iletişimi, düşük güç tüketimiyle uzun ömürlü IoT bağlantısı ve düşük gecikmeli veri iletimi" gibi yetenekleri içeriyor.

