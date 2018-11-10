Zehir zemberek sözlerle istifa etti… Gündeme bomba gibi düştü
İngiltere'de eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson, 2. Brexit referandumu yapılmasını isteyerek hükümetten istifa etti.10 Kasım 2018 Cumartesi 06:56
Jo Johnson, kabinede hem Ulaştırma Bakan Yardımcısı hem de Londra'dan sorumlu bakan yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Johnson istifasını duyurduğu açıklamasında, Başbakan Theresa May'i eleştirdi.
May'in Brexit müzakerelerini yürütürken "hayal dünyasında yaşadığını" söyleyen Johnson, "İngiltere, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük krizin eşiğinde" dedi.
Johnson, İngiltere'de Brexit için mutlaka yeniden referandum yapılması gerektiğini belirtti.
YORUM YAZ