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Yerel Zehir tacirlerine toplam 37 yıl hapis cezası!
Yerel

Zehir tacirlerine toplam 37 yıl hapis cezası!

SAMSUN (İHA) - Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 2 sanığa ceza yağarken, 2 kişi ise beraat etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 19:49:00 -
Zehir tacirlerine toplam 37 yıl hapis cezası!

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan haklarında dava açılan 4 kişinin yargılanması sona erdi.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık E.M. 25 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptırılırken, S.M. isimli sanık ise 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan O.B. ve S.A. ise beraat etti.

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