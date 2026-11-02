Adres belli oldu: Jorge Jesus ve Guardiola mı? Sergio Conceicao PR'ı başladı

Fenerbahçe yönetimi, "Müstakbel hocamız Sergio Conceiçao için Jorge Jesus ve Pep Guardiola'dan olumlu referanslar aldı" şeklindeki bildirimler sosyal medyada taraftarların önüne düşmeye başladı. Biraz eskiye dönük bilgisi olan ve Portekizli teknik adamın bu iki isimle geçmişte yaşadıklarını hatırlayanların ise kafası karıştı. Daha önce Sadettin Saran başkan olursa takımın başına getirmek istediği Conceição’nun, hem Jesus'la hem de Guardiola ile zamanında ciddi kavgaları yaşanmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin 2020'de Porto'yu 3-1 yendiği maçın ardından Conceição, Guardiola'ya sert sözlerle yüklenmişti: