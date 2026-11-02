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Adres belli oldu: Jorge Jesus ve Guardiola mı? Sergio Conceicao PR'ı başladı

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Adres belli oldu: Jorge Jesus ve Guardiola mı? Sergio Conceicao PR'ı başladı

Taraftarların adını duyduğu anda tüylerinin diken diken olduğu Sergio Conceição için Fenerbahçe yönetimine yakın hesaplar PR çalışmalarına başladı.

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Foto - Adres belli oldu: Jorge Jesus ve Guardiola mı? Sergio Conceicao PR'ı başladı

Fenerbahçe yönetimi, "Müstakbel hocamız Sergio Conceiçao için Jorge Jesus ve Pep Guardiola'dan olumlu referanslar aldı" şeklindeki bildirimler sosyal medyada taraftarların önüne düşmeye başladı. Biraz eskiye dönük bilgisi olan ve Portekizli teknik adamın bu iki isimle geçmişte yaşadıklarını hatırlayanların ise kafası karıştı. Daha önce Sadettin Saran başkan olursa takımın başına getirmek istediği Conceição’nun, hem Jesus'la hem de Guardiola ile zamanında ciddi kavgaları yaşanmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin 2020'de Porto'yu 3-1 yendiği maçın ardından Conceição, Guardiola'ya sert sözlerle yüklenmişti:

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Foto - Adres belli oldu: Jorge Jesus ve Guardiola mı? Sergio Conceicao PR'ı başladı

Conceição, "Pep Guardiola'dan öğrenecek çok şeyim var; hakemlere nasıl baskı yapıldığını, rakip oyuncularla ve karşı kulübeyle nasıl konuşulduğunu mükemmel gösteriyor! Onların kulübesinin yanında biz adeta birer melek gibi kaldık. Üstelik Guardiola ülkem (Portekiz) hakkında son derece çirkin ifadeler kullandı, ben de cevabını vermek zorunda kaldım" demişti.

#3
Foto - Adres belli oldu: Jorge Jesus ve Guardiola mı? Sergio Conceicao PR'ı başladı

Pep ise bu iddiaları reddedip Portekiz'e hakaret etmediğini belirterek, "Sadece tek bir pozisyonda dördüncü hakemle konuştum, bizim genetik yapımızda hakeme baskı kurmak ya da rakibe saygısızlık etmek yok" diyerek Conceição'ya tepki göstermişti. Portekiz Ligi'nde Porto (Conceição) ve Benfica/Sporting (Jorge Jesus) rekabeti sırasında ikili saha kenarında defalarca burun buruna geldi. Maç sonlarındaki gergin el sıkışmalar, dördüncü hakeme yapılan itirazlar üzerinden atışmalar ve basın toplantılarındaki iğneleyici sözler nedeniyle aralarındaki ilişki tamamen kopmuştu.

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Foto - Adres belli oldu: Jorge Jesus ve Guardiola mı? Sergio Conceicao PR'ı başladı

Jorge Jesus daha sonra verdiği bir röportajda, "Sérgio ile uzun süre konuşmadık, aramız bozuk kaldı. Ancak yaşlandıkça ve tecrübelendikçe bu dargınlıkların boş olduğunu anlıyorsunuz" diyerek aralarındaki buzların zamanla eridiğini ifade etmişti.

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