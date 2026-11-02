Okan Buruk, Stuttgart maçı öncesi konuştu: Kara bulutları dağıttık

Okan Buruk, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta yapılacak müsabaka öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya Senegalli sol bek Ismail Jakobs da katıldı.

Şampiyonlar Ligi'nin kendileri için ayrı bir motivasyon kaynağı olduğuna değinen tecrübeli teknik adam, "Kazanmak için hem bireysel hem de kulüp olarak birçok nedenimiz var. Türk futbolunun böyle galibiyetlere ve Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemeye ihtiyacı var. Oyuncularımla en iyi şekilde hazırlandık. Arka arkaya çok maç yaptığımız için oyuncuları dinlendirip bir sonraki maça hazırlıyoruz. Rakibimizin son oynadığı Bayer Leverkusen maçında değişen oyun sistemlerini gördük. Yarın hangi sistemle çıkacaklarını bilmiyoruz. Bunun için iki farklı sistem üzerinde hazırlanmamız gerekiyor. İyi ve hücum gücü çok yüksek bir takımla karşılaşacağız. Biz de tam kadroyuz, formdayız, mental ve fiziksel olarak daha iyiyiz. Yarın taraftarımızın önünde kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Lille deplasmanında önemli bir galibiyet aldık. Burada da kazanırsak 6 puanla yukarıya doğru çıkma adaylarından biri olacağız." diye konuştu.

Okan Buruk, Stuttgart'ın Almanya Ligi'nde deplasmanda 4-2 kazandığı son Bayer Leverkusen maçına cesur çıktığını aktararak, "Leverkusen maçı 6-6 da bitebilirdi. Çok fazla pozisyona girdiler, çok fazla pozisyon verdiler. Bize karşı onların da bir planı olacak. Her maçın planı ayrıdır. Belki farklı kadroyla çıkacaklar. Bizim de buna göre planlarımız olacak. En önemli şey, oyunun iki bölümü. Top hem bizdeyken hem rakipteyken iyi oynamak zorundayız. Son maçlarda top bizdeyken bölümünde doğru işler yaptığımızda pozisyona gireceğimizi gördük. Rakibimiz de önde 3 oyuncuyla merkezden çok atak yaptı. İki kanat beki de çok hücumcu. Rakibimizi iyi savunmak gerekiyor ancak top bizdeyken yapacaklarımız daha önemli olacak." ifadelerini kullandı.

"İYİ DURUMUMUZU DEVAM ETTİRMEMİZ İÇİN YARIN KAZANMAMIZ LAZIM"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, hem Trendyol Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki iyi durumlarını sürdürmek için yarın kazanmaları gerektiğini dile getirdi.

Bitiricilik ve savunmada eksikleri olduğu yönündeki yorum üzerine Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maçlar çok değişken. Sadece skora bakmamak lazım. En çok pozisyon verdiğimiz Gençlerbirliği maçında gol yemedik. İyi savunma yaptığımız bazı maçlarda goller yedik. Bu hem rakibin becerisine hem de pozisyona göre değişebiliyor. Son maçta 4 gol attık. Bitiricilik anlamında iyi işler yaptık. Fenerbahçe maçı, iyi sonlandırsak en az 5-6 gol atabileceğimiz bir karşılaşmaydı. Bence önemli olan pozisyonlara girmek, rakibe az pozisyon vermek ve maçın başından sonuna kadar aynı oyunu devam ettirebilmek. Savunmadaki coşkuyu da takım halinde sürdürmek çok önemli. Bunu hem Lille hem de Fenerbahçe maçında doğru şekilde yaptık. Konyaspor maçının ilk yarısında 2 pozisyon verdik ama ikinci yarıda net pozisyonları olmadı. Bu oyunu sürdürmek istiyoruz. Forma girdik, oyuncularımız birbirini tanımaya başladı. Birçok oyuncu devam etse bile yeni gelen birkaç oyuncuyla yeni bir takım oluyorsunuz. Adaptasyon dönemi süre alıyor. Buraları kazanarak geçmek çok önemliydi. Şu an ligdeki durumumuz gayet iyi. Şampiyonlar Ligi'nde 3 puandayız. Yarın da 6 puana gelme ihtimali var. Bu iyi durumu devam ettirmemiz için yarın kazanmamız lazım."

Tecrübeli teknik adam, çok iyi hücum oyuncularına sahip olduklarını belirterek, "Kanatta 4 çok önemli oyuncumuz var. Maç maç hepsini değerlendirdik. Hepsi oynayabilecek durumda. Hiçbirini birbirinden ayırt edemem. Hepsine çok güveniyorum." dedi.

"İLKAY VE SANE'YE GÜVENİYORUM"

Buruk, İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'nin kendileri için önemli oyuncular olduğunu vurguladı.

Alman basınının İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'nin durumlarını sorması üzerine Buruk, "Hem insan olarak hem de futbolculuk anlamında ikisi de çok iyi. İkisinden de çok memnunuz. İkisinin performansını üstüne koyarak artıracağından eminiz. Çok geniş bir kadromuz var. Bu kadro içinde bir yarış var. Bu yarışta süreler değişebiliyor. Bazen rakibe ve form durumuna göre değişiklikler yapabiliyoruz. İki kulvarda oynadığımız için çok fazla oyuncu değişikliği yapıyoruz. Hem Leroy'a hem de İlkay'a çok güveniyoruz. İkisi de çok çalışıyor. Süreleri az ama çalışma tempolarında bir değişiklik yok. Her zaman yüzde 100'ünü vermeye çalışıyorlar, çok iyi profesyoneller. Bazen süreler değişebiliyor ama ikisinin de Galatasaray'a çok fazla katkıları olacağını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

METİN ÖZTÜRK VE ABDULLAH KAVUKCU'NUN İSTİFASI

Okan Buruk, kulüp ikinci başkanı Metin Öztürk ile yönetici Abdullah Kavukcu'nun istifalarıyla ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

“Maçımıza odaklıyız. İstediğimiz şeyler değil. Çok iyi gittiğimiz bu dönemde böyle bir şeyi istemezdik. Ancak şu anda maçı düşünmemiz ve odaklanmamız gerekiyor. Bununla ilgili kararı verecek başkanımız var. Biz sadece futbol tarafını düşüneceğiz. Bizim için çok önemli bir maça çıkacağız. Ne benim ne de oyuncularım için bir bahane var. Onun için bu karşılaşmaya odaklandık.”

"GALATASARAY TARİHİ İÇİN ÖNEMLİ BİR BAŞARIYI BEKLİYORUZ"

Okan Buruk, sezon başındaki kara bulutları dağıtarak hem skor hem de oyun anlamında iyi noktaya geldiklerini vurguladı.

Sezon başı transfer döneminin zor geçtiğini ve adaptasyonun süre aldığını kaydeden Buruk, "Sezon başlangıçları bizim için zor oluyor. Transfer dönemi, bu dönemdeki beklentiler var. Genelde tüm Türk takımları için transferler son günlerde bitiyor. Uzayan süreçte de takımın performansıyla taraftarın umutsuzluğu oluyor. Ancak içeride ben ve oyuncularım çok rahatız. Oyuncularıma, performansına, kendime, ekibime, Kemerburgaz'daki ortama ve büyük Galatasaray taraftarına çok güveniyorum. Taraftarımızdan sürekli pozitif hava alıyoruz. Onlara layık olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda kara bulutları dağıttık. Sadece sonuç olarak değil oyun olarak da bir yere geliyoruz. Sonuçla oyunun birleşmesi de önemli. Yarın çok önemli bir şans var. Taraftarımızın Şampiyonlar Ligi'nde oluşturduğu atmosfer gerçekten inanılmaz. Bunu merakla bekliyoruz. Yarın tekrar Galatasaray tarihi için önemli bir başarıyı bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"BİZ BİR AİLEYİZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, oyuncularıyla bir aile ortamı yakaladıklarını söyledi.

Takım içindeki atmosfere vurgu yapan Buruk, "Biz bir aileyiz. Oyuncularımla bazen abi-kardeş, bazen arkadaşız. Birlikte vakit geçiriyoruz. Birçok şeyi beraber yapıyoruz. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Burada yapabileceklerimizi iyi bir şekilde biliyorum. Oyuncularıma gerçekten çok güveniyorum. Bunu sadece laf olsun diye söylemiyorum. Onlara inanıyorum. Onlarla birlikte çok büyük başarılara imza atabileceğimizi de çok iyi biliyorum. Bir bir aileyiz ve bu ailenin başarısı için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz." diye konuştu.

JAKOBS: "YARIN MUTLAKA KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli sol beki Ismail Jakobs ise Stuttgart maçını kazanmaları gerektiğini söyledi.

Stuttgart ile kritik bir maça çıkacaklarını aktaran Jakobs, "Yarın çok önemli bir maçımız var. Tüm takım çok ateşli, taraftarımızın ateşli olduğunu biliyorum. Yarın mutlaka kazanmamız gerekiyor. Tek gerçek de bu." dedi.

Jakobs, aynı bölgede oynayan milli futbolcu Eren Elmalı ile güzel bir ilişkileri olduğundan bahsederek, "İkimiz de çok iyi performans sergiliyoruz. Bence hocanın kimi oynatırsa oynatsın bir problemi yok. İkimiz de performans gösteriyoruz. Hocamız, birbirimize başarı dilediğimizi de biliyor. Kim oynarsa oynasın diğeri onun iyi olmasını istiyor. Hocamızın mevkimizde büyük sorun yaşadığını düşünmüyorum. Çünkü iki iyi oyuncuyuz ve karakteriz. Her şeyi takım için yapıyoruz. Bence bu durum Galatasaray için çok iyi." diye konuştu.

Okan Buruk da Eren-Jakobs ilişkisi için, "Birbirinin iyiliğini isteyen, yarışan ama takım içinde enerjiyi yükselten iki çok önemli oyuncumuz var. Hem rakip olup hem de bu kadar pozitif olmaları benim için çok değerli." yorumunu yaptı.

Senegalli futbolcu, Alman basınına verdiği bir röportajda sarf ettiği, "Okan Buruk ayrıldığında ne kadar büyük bir efsane olduğunu anlayacaklar." ifadelerinin hatırlatılması üzerine, "Hocamızın başarıları her şeyi anlatıyor. Birçok insan böyle bir koltukta oturmak ister. Hocamızın değeri burada olmadığı zaman anlaşılacaktır ama umarım bu yakın zamanda olmaz. Hocamız Galatasaray'ın tarihine geçmiştir. Bunu canlı canlı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'un soru sonrasında, "Ben gitmeden anlarlarsa daha iyi olur." demesi gülüşmelere neden oldu.

GALATASARAY, STUTTGART MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta yapılacak müsabaka öncesinde son çalışmasını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve hız çalışmasıyla devam eden antrenmanda futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde Stuttgart maçının taktik provasının yapıldığı bildirildi.

TAM KADRO

Galatasaray, Stuttgart müsabakasına tam kadro çıkacak.

Sakat oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, müsabaka öncesi hazırlıklarını eksiksiz olarak gerçekleştirdi.

Galatasaray'da sadece UEFA'ya bildirilen kadroda yer alamayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği maçta forma giyemeyecek.

BAŞKAN ÖZBEK ANTRENMANDA

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, antrenman sırasında teknik direktör Okan Buruk ile görüştü.

Çalışmanın başlamasının ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş ile sahaya inen başkan Özbek'i Okan Buruk ile yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu karşıladı.

Buruk ile bir süre sohbet eden Özbek, teknik ekip ve futbolculara selam vererek sahadan ayrıldı.