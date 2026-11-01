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Aktüel Sanat kisvesi altında ahlaksızlık: Tiyatro sahnesindeki rezalete tepki yağdı
Aktüel

Sanat kisvesi altında ahlaksızlık: Tiyatro sahnesindeki rezalete tepki yağdı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Toplumsal yapıyı ve aile kurumunu hedef alan yayınlarıyla bilinen dizilerle gündeme gelen Evrim Alasya, bu kez tiyatro sahnesinde sergilenen lakaytlık ve edepsizlikle tepkilerin odak noktası oldu. "İki Bekar" adlı oyunda yaşanan ciddiyetsiz anlar ve sergilenen tutum, Türk toplumunun milli ve manevi değerlerini hiçe sayan anlayışı bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşların ve mütedeyyin kesimin haklı tepkisi üzerine, oyunculardan Emre Kınay eleştirileri kabul etmek yerine millete dava açacağını ilan etti.

Yıllardır ekranlarda ve sahnelerde toplumun ahlaki yapısını, milli ve dini değerlerini yıpratmaya dönük yapımlarda rol alan anlayış, bu kez tiyatro salonlarında boy gösterdi. Başrollerini Evrim Alasya ile Emre Kınay’ın paylaştığı oyun sırasında sergilenen ciddiyetsizlik ve cüretkar haller, salondaki ve sosyal medyadaki duyarlı vatandaşların sert tepkisine yol açtı.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE ALENEN SAYGISIZLIK!

Geleneksel Türk tiyatro kültüründen ve milletin ahlak anlayışından tamamen kopuk bir şekilde sergilenen oyun sırasında yaşanan ciddiyetsiz sahneler, izleyicilerin sabrını taşırdı. Sanat adı altında toplumun temel dinamiklerini, aile yapısını ve manevi değerlerini hedef alan bu tür gösterilerin, geçmişten bugüne milletin kimliğini ve inanç değerlerini zedeleme amacı taşıdığı açıkça ifade edildi. Sergilenen lakayt tavırlara karşı sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler, toplumun bu tür ahlaki yozlaşmalara karşı duyarsız kalmayacağını bir kez daha gösterdi.

TEPKİLERE KULAK TIKAYIP MİLLETİ TEHDİT ETTİ!

Sergilenen rezalete ve değerlerin hiçe sayılmasına karşı yükselen haklı sesleri dinlemek ve özür dilemek yerine Emre Kınay, üst perdeden bir üslupla vatandaşları hedef aldı. Eleştiride bulunan herkesi avukata verdiğini belirterek gözdağı vermeye kalkan Kınay, şu küstah ifadeleri kullandı:

“Bundan sonra yorumlara hakaret, küfür kıyamet eden kim varsa avukata verdim. Şu an itibarıyla hepsinin görüntüleri alındı, dava açılıyor. Çünkü izlemedikleri bir oyunda, insanız biz, ben 35 yıldır yapıyorum. Bazen insanın siniri bozulur, bazen gülersin.”

TAZMİNAT SÖYLEMİYLE ALGI OPERASYONU!

Milletin değerlerini hedef alan sahnelerin ardından gelen tepkileri baskılamaya çalışan Kınay, elde edeceği tazminatları bağışlayacağını belirterek yaptığı skandalın üstünü kapatmaya çalıştı. Ünlü oyuncu, “Buradan aldığımız tazminat paralarıyla da barınaktaki köpekleri, kedileri doyuracağız, bir kuruşuna dokunmadan.” diyerek toplumsal hassasiyetleri görmezden gelmeye devam etti. Sanat kisvesi altında milli ve manevi bünyeyi hedef alan bu anlayışa karşı duyarlı kamuoyunun tepkisi büyümeye devam ediyor.

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