İkinci kaplan da doğaya bırakıldı! 70 yılı aşkın süre sonra bozkırlara dönüyorlar

Kazakistan'a getirildikten sonra İle-Balhaş Rezervi'ndeki özel adaptasyon alanında uzmanların gözetiminde tutulan Amur kaplanı, doğaya bırakılmadan önce kapsamlı veteriner kontrollerinden ve davranış testlerinden geçirildi. Yapılan incelemeler sonucunda kaplanın doğal ortamında bağımsız yaşayabilecek durumda olduğu belirlenirken, hareketlerinin ve yeni yaşam alanına uyum sürecinin takip edilmesi amacıyla kaplana uydu takip tasması takıldı. Daha önce doğaya salınan dişi kaplan "Ümit"in bozkıra uyum sürecinin başarılı ilerlediği, kendi başına avlandığı ve hareketlerinin uydu tasması aracılığıyla takip edildiği belirtildi. Yetişkin kaplanlarla birlikte Kazakistan'a getirilen iki yavru ise uzmanların gözetiminde büyümeye devam ediyor. Doğaya bırakılmalarına ilişkin karar, gerekli yaşa ulaşmaları ve testleri tamamlamalarının ardından verilecek. Kazakistan'da kaplanların yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırılması amacıyla 2018'de İle-Balhaş Devlet Doğa Rezervi kurulmuş, bu kapsamda doğal yaşam alanlarının ve sazlık ormanların iyileştirilmesi, besin kaynaklarının artırılması ve koruma altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştı. Kaplanların temel besin kaynakları arasında yer alan yabani toynaklı hayvanların sayısının artırılması için rezerv alanına Buhara geyikleri ve kulanlar yerleştirilirken, bu yıl eylül ayında ülkedeki Altın-Emel Milli Parkı'ndan 30 kulan, İle-Balhaş Rezervi'ne nakledilmişti. Rusya'nın desteğiyle Mayıs 2026'da Habarovsk bölgesinin doğal yaşam alanlarından yakalanan 2 yetişkin Amur kaplanı ve 2 yavru olmak üzere toplam 4 kaplan Kazakistan'a getirilmiş, kaplanlar doğaya bırakılmadan önce İle-Balhaş Devlet Doğa Rezervi'nde özel olarak hazırlanan adaptasyon alanlarına yerleştirilmişti. Böylece ülkede 70 yılı aşkın aranın ardından kaplanların doğal yaşam alanlarına dönüş sürecinde önemli bir aşama kaydedilmişti.