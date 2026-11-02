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Conceicao İstanbul’a geliyor! Kuyt da Fenerbahçe’nin Liverpool maçı 11'ini netleştiriyor

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Conceicao İstanbul’a geliyor! Kuyt da Fenerbahçe’nin Liverpool maçı 11'ini netleştiriyor

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında oynayacağı Liverpool maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, sahaya çıkacağı 11'i şekillenmeye başladı. Öte yandan Sarı-lacivertliler, Sergio Conceiçao isminde mutabakata vardığı haberleri gündem oldu. Portekizli teknik adamın İstanbul'a davet edildiği belirtildi. Conceiçao'nun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesinin beklendiği aktarıldı.

#1
Foto - Conceicao İstanbul’a geliyor! Kuyt da Fenerbahçe’nin Liverpool maçı 11'ini netleştiriyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool’u konuk edecek. Teknik sorumlu Dirk Kuyt, 11’de şans vereceği isimleri belirlemeye başladı.

#2
Foto - Conceicao İstanbul’a geliyor! Kuyt da Fenerbahçe’nin Liverpool maçı 11'ini netleştiriyor

TRT Spor’un haberine göre, Fenerbahçe'de kaleyi Ederson koruyacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo'nun, solunda ise Levent Mercan’ın oynaması bekleniyor. Zorlu maçta stoper ikilisi ise Milan Skriniar ve Archie Brown oluşturacak.

#3
Foto - Conceicao İstanbul’a geliyor! Kuyt da Fenerbahçe’nin Liverpool maçı 11'ini netleştiriyor

Orta sahada N’Golo Kante, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci görev yapacak. Hücum hattının sağında Mason Greenwood, solunda ise Oğuz Aydın forma giyecek.

#4
Foto - Conceicao İstanbul’a geliyor! Kuyt da Fenerbahçe’nin Liverpool maçı 11'ini netleştiriyor

Kuyt, ileri uçta ise Vedat Muriç’e şans vermeyi düşünüyor.

#5
Foto - Conceicao İstanbul’a geliyor! Kuyt da Fenerbahçe’nin Liverpool maçı 11'ini netleştiriyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 haftada 2 puan topladı.

#6
Foto - Conceicao İstanbul’a geliyor! Kuyt da Fenerbahçe’nin Liverpool maçı 11'ini netleştiriyor

Sahasında Roma ve Slavia Prag ile berabere kalan sarı lacivertliler, deplasmanda Aston Villa'ya mağlup oldu.

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