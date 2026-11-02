Conceicao İstanbul’a geliyor! Kuyt da Fenerbahçe’nin Liverpool maçı 11'ini netleştiriyor
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında oynayacağı Liverpool maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, sahaya çıkacağı 11'i şekillenmeye başladı. Öte yandan Sarı-lacivertliler, Sergio Conceiçao isminde mutabakata vardığı haberleri gündem oldu. Portekizli teknik adamın İstanbul'a davet edildiği belirtildi. Conceiçao'nun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesinin beklendiği aktarıldı.