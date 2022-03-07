Zayıflatan Ramazan diyeti nasıl yapılır? Ender Saraç'tan 10 kilo verdiren Ramazan diyeti

Kolay bir şekilde uygulanan ramazan diyeti ile 10 kilo vermek mümkün. Hem dengeli beslenerek bağışıklığı güçlendirmek, hem oruç tutmak, hem de zayıflamak isteyenler için ramazan diyetini 7 gün boyunca uygulayabilirsiniz.

Zayıflatan ramazan diyeti nedir?

Oruç tutarken dengeli bir beslenme sistemini temel alan zayıflatan Ramazan diyeti, az yağlı besinleri içermektedir. Ayrıca Ramazan diyetinde bağırsak hareketlerini düzenleyen lifli besinlerin tüketilmesi önerilmektedir. Bu sayede sindirim sistemi çok daha iyi çalışacak ve kilo verme süreci hızlanacak. Zayıflatan Ramazan diyeti boyunca aç kalma süreci çok uzun olacağı için kilo verme durumu kolayca gerçekleşecektir. Fakat bu diyet sırasında dengeli ve düzenli beslenmek çok büyük önem taşımaktadır.

Ramazan Ayın'da Ender Saraç'ın tavsiye ettiği diyet listesi ile 10 kilo verebilirsiniz. Nasıl mı? işte o diyet listesi...

Sahur

Açık çay (şekersiz)1 adet haşlanmış yumurta3 dilim peynir3-4 dilim ekmek2 cevizDomates, salatalık

İftar

1-2 hurma1 kepçe çorba10-20 dakika sonra

1. seçenek

5 yemek kaşığı sebze yemeği1 büyük kâse cacık2 dilim ekmek, salata

2. seçenek

5 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeğiyoğurtlu salata2 ufak dilim pide, salata;

3. seçenek

3 adet ızgara köfte veya ızgara tavukközlenmiş sebze salatası1 su bardağı ayran2 dilim ekmek, salata

Yemekten sonra yeşil çay

Yarım saat sonra

bir porsiyon meyve haftada 1 kez 1 porsiyon sütlü tatlı.

Yarım saat sonra

1 bardak ayran veya 1 bardak şekersiz limonata veya kompostohaftada 2 kez 2 top dondurma

1 porsiyon meyve miktarı

1 ufak elma1 ufak boy muz10 büyük tane üzüm1 ufak armut

Ramazan diyeti listesi nasıl hazırlanmalıdır?

Ramazan ayında ibadetinizi yerine getirip kilo vermek istiyorsanız uzmanlar tarafından tavsiye edilen beslenme programlarına uymalısınız. Oruç, uzun süre aç kalınarak yapılan diyetler arasındadır. Oruç tutacağınız süre boyunca yapacağınız iftar ve sahur yemeklerinizin besleyici olması gerekmektedir. İftar ve sahur yemeklerinde sebze ve meyvenin yanı sıra et ürünleri de tüketilmelidir. Mideye çok fazla yüklenilmemesi için aşırı kalorili yiyecekler ve tatlılar sürekli olarak tüketilmemelidir.

Ramazan diyeti nasıl yapılmalıdır?

Oruç tutarken kilo verebilmek için sahur esnasında tok tutucu besinler tüketmeniz gerekmektedir. Sahur esnasında yiyeceğiniz besinler çok kalorili olmamalıdır. Tok tutucu etkisi fazla olan ve aynı zamanda bağırsak ve mide sindirimini destekleyen yiyecekleri tüketmelisiniz. Kayısı kompostosu, az yağlı pilav, 1 bardak ayran, peynirli/kıymalı makarna, şekersiz çay ve 3 dilim börek, az yağlı, biberli ve domatesli patates salatası gibi menülerden birini seçebilirsiniz. Eğer sahurda yemek yedikten sonra hemen uyursanız kilo verme sürecinizi olumsuz yönde etkileyebilirsiniz.

İftar yemeklerinde sebzeli ve etli yemekler tüketebilirsiniz. Etli fasulye, kıymalı ıspanak, ızgara köfte gibi yemeklerin yanında salata ve meyve gibi sindirimi düzenleyen yiyecekler tercih edebilirsiniz. Ayrıca Ramazan diyeti yapmak istiyorsanız bir uzmandan destek almalısınız. Bu durum, besin eksikliği yaşamadan diyetinizi gerçekleştirmenizi de mümkün kılar.

Ramazan diyeti ayda kaç kilo vermenizi sağlar?

Ramazan diyetinin etkisi, kişinin metabolizma hızına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu sebepten kesin bir değer belirtmek doğru değildir. Ramazan diyeti yaparken aşırıya kaçmadan 1 ayda düzenli kilo verme etkisi görülebilmektedir. Çoğu insan, Ramazan diyeti ile ayda 10 kilo verebilmektedir. Ayrıca uzmanlar, en çok kilo vereceğiniz diyet listesinin de Ramazan diyeti olduğunu hatırlatmaktadır.

Ramazan diyetinin faydaları nelerdir?

Ramazan diyeti, yılda 30 boyunca yapılan oruç ibadetinin kilo vermek amacıyla belli bir süre daha tekrar edilmesidir. Ramazan diyeti boyunca gün içerisinde aç kalmak, hızlı bir kilo verme sürecine yardımcı olmaktadır. Üstelik sahur saatinde protein ve lif açısından zengin ürünleri tüketmek, sindirim sistemini doğrudan olumlu yönde etkilemektedir.

Ramazan diyetinin bir diğer avantajı, başka diyet listelerinde olmayan sıvı ürünlerinin yer almasıdır. Sıvı tüketimi, Ramazan diyetinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu durum, gün içerisinde unuttuğumuz sıvı alımına destek olurken vücudun dehidrasyona uğramasını da engellemektedir. Bu nedenle Ramazan diyetinin birçok faydasının olduğu klinik ortamlarda kanıtlanmıştır.

Ramazan hazırlıkları: Buzluğa atmalık evde kuru yufka, buzluk böreği tarifi

(↓) Haberin detayları için (↓)