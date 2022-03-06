Ramazan hazırlıkları: Buzluğa atmalık evde kuru yufka, buzluk böreği tarifi

Kuru yufka yufka tarifi

Evde kuru yufka yapımı tarifi için malzemeler

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Su

Evde kuru yufka yapımı tarifi nasıl yapılır?

Un su ve tuzla poğaça hamurundan bir tık daha sert olacak şekilde hamur yoğurulur. Mandalina büyüklüğünde bezeler alınır. Bezeler un yardımıyla oklavayla açılır. Hazır yufka kalınlığında açsanız yeterli. Tavada pişirilir. Güzel börekler yapıp afiyetle yiyin.

Buzluk böreği tarifi

Buzluk böreği (Ramazan hazırlıkları) tarifi için malzemeler

4 tane günlük el açma yufka

Yarım kg lor peyniri

Biraz maydanoz tuz

İç sosu;

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

Üzeri için;

1 yumurta sarısı ,susam

Buzluk böreği (Ramazan hazırlıkları) tarifi nasıl yapılır?

Yufkalarımızı tezgaha serelim, dörde bölelim, sıvı yağ ,süt, karışımını bir yemek kaşığı sürelim, lorumuzdan yeteri kadar koyup gül şeklinde sarıp tepsimize dizelim, sonra üzerini kapatıp atalım buzluğa, pişireceğimiz zaman çıkarıp üstüne yumurtasını sürüp, 200 derecede 20-25 dakika pişirelim.

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Hazır yufka ile yapılan prasalı börek bu tarif çıtır çıtır oluyor

2 Yufka ile pırasalı börek için malzemeler

2 yufka

400 gram pırasa

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 küçük soğan

Yarım bardak sıcak su

Yarım bardak yağ

Tuz

Baharatlar

Sos için;

Yarım bardaktan biraz az ayçiçek yağı

Yarım bardaktan az su

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

Susam

Çörekotu

2 Yufka ile pırasalı börek yapılışı

Böreğin iç harcı için pırasaları küçük küçük doğrayın. Kuru soğanı da yemeklik olarak doğrayın. Bir tava içine biraz sıvı yağ alıp soğanları soteleyin. Sotelediğiniz soğanların üzerine pırasaları ekleyip pırasaların diriliği gidene kadar soteleyin. Sonrasında tava içine salçayı ekleyin. Salçanın da kokusu çıkana kadar kavurun. İç harcın baharatlarını ekleyin. En son suyunu ekleyip pırasalar bu suyu çekene kadar pişirin. Pişen iç harcın soğuması için başka bir kaba alın. İç harç soğurken böreğin sosunu hazırlayın. Yufkalardan birini tezgah üzerine serip üzerine her yerine gelecek şekilde sos sürün. İkinci yufkayı üzerine serip onu da yağlayın. Yufkayı kenarlarından içeri doğru kare şeklinde katlayın. Katlama yerlerine yeniden sos sürün. İç harcı dörde bölün. Kare yufkanın dört köşesine iç harçtan koyun ve ortaya doğru kapatın. Hazır olan böreği küçük üçgenler şeklinde kesin. Bu üçgenleri bir buzdolabı poşeti ile buzluğa alın. En az 10 saat buzlukta bekletin. Buzlukta donan üçgen börekleri pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında altı üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.