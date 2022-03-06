Ramazan hazırlıkları: Buzluğa atmalık evde kuru yufka, buzluk böreği tarifi
Ramazanda, canınız her istediğinde hemen değerlendirebileceğiniz yufkalarınız olsun istiyorsanız bu tariflerle çok kolay yapabilirsiniz. Köy yufkası gibi hamur nasıl yapılır? Ramazan ayı hazırlığı nasıl yapılır? Pratik bilgiler...
Kuru yufka yufka tarifi
Evde kuru yufka yapımı tarifi için malzemeler
- 3 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Su
Evde kuru yufka yapımı tarifi nasıl yapılır?
Un su ve tuzla poğaça hamurundan bir tık daha sert olacak şekilde hamur yoğurulur. Mandalina büyüklüğünde bezeler alınır. Bezeler un yardımıyla oklavayla açılır. Hazır yufka kalınlığında açsanız yeterli. Tavada pişirilir. Güzel börekler yapıp afiyetle yiyin.
Buzluk böreği tarifi
Buzluk böreği (Ramazan hazırlıkları) tarifi için malzemeler
- 4 tane günlük el açma yufka
- Yarım kg lor peyniri
- Biraz maydanoz tuz
İç sosu;
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı süt
- Üzeri için;
- 1 yumurta sarısı ,susam
Buzluk böreği (Ramazan hazırlıkları) tarifi nasıl yapılır?
Yufkalarımızı tezgaha serelim, dörde bölelim, sıvı yağ ,süt, karışımını bir yemek kaşığı sürelim, lorumuzdan yeteri kadar koyup gül şeklinde sarıp tepsimize dizelim, sonra üzerini kapatıp atalım buzluğa, pişireceğimiz zaman çıkarıp üstüne yumurtasını sürüp, 200 derecede 20-25 dakika pişirelim.
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Hazır yufka ile yapılan prasalı börek bu tarif çıtır çıtır oluyor
2 Yufka ile pırasalı börek için malzemeler
- 2 yufka
- 400 gram pırasa
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 küçük soğan
- Yarım bardak sıcak su
- Yarım bardak yağ
- Tuz
- Baharatlar
Sos için;
- Yarım bardaktan biraz az ayçiçek yağı
- Yarım bardaktan az su
Üzeri için;
- 1 yumurta sarısı
- Susam
- Çörekotu
2 Yufka ile pırasalı börek yapılışı
Böreğin iç harcı için pırasaları küçük küçük doğrayın. Kuru soğanı da yemeklik olarak doğrayın. Bir tava içine biraz sıvı yağ alıp soğanları soteleyin. Sotelediğiniz soğanların üzerine pırasaları ekleyip pırasaların diriliği gidene kadar soteleyin. Sonrasında tava içine salçayı ekleyin. Salçanın da kokusu çıkana kadar kavurun. İç harcın baharatlarını ekleyin. En son suyunu ekleyip pırasalar bu suyu çekene kadar pişirin. Pişen iç harcın soğuması için başka bir kaba alın. İç harç soğurken böreğin sosunu hazırlayın. Yufkalardan birini tezgah üzerine serip üzerine her yerine gelecek şekilde sos sürün. İkinci yufkayı üzerine serip onu da yağlayın. Yufkayı kenarlarından içeri doğru kare şeklinde katlayın. Katlama yerlerine yeniden sos sürün. İç harcı dörde bölün. Kare yufkanın dört köşesine iç harçtan koyun ve ortaya doğru kapatın. Hazır olan böreği küçük üçgenler şeklinde kesin. Bu üçgenleri bir buzdolabı poşeti ile buzluğa alın. En az 10 saat buzlukta bekletin. Buzlukta donan üçgen börekleri pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında altı üzeri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.