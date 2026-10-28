  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ÖSYM sınav takvimini açıkladı! 2027 YKS tarihi belli oldu Sözcü TV’den 'Kaçak Radyo' Skandalı! Ebru Eroğlu’nun babası üzerinden algı operasyonu! Muhalefetin yalan rüzgarı elinde patladı Fenerbahçe o kulvarda da artık ikinci! Galatasaray'dan bir rekor daha ABD’den Körfez ülkelerine 'saldırıya hazırlıklı olun' uyarısı! Hastanelerde siber kriz! Randevuları bile iptal ettiler Ali Karahasanoğlu’ndan Karar’a sert tepki: “Aliyev’in dediği değil, Allah’ın dediği olur” Hamaney’den kritik talimat: Bu durumu artık bitirin! Salih Tuna’dan dikkat çeken Erdoğan çıkışı: Hiç tanımamışsınız! Meteoroloji 19 il için alarm verdi! Sel ve hortum tehlikesine dikkat
Dünya Fıkra bu kadar! Terörün hamilerinden terör zirvesi
Dünya

Fıkra bu kadar! Terörün hamilerinden terör zirvesi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fıkra bu kadar! Terörün hamilerinden terör zirvesi

Belçika, Fransa, Almanya ve Hollanda'nın üst düzey savcılık yetkilileri, terörizm ve uluslararası suçlarla mücadelede adli işbirliğini güçlendirmek amacıyla Belçika'da bir araya geldi. Toplantıda, terör tehdidinin değişen yapısı, devlet terörizmi ve sınır ötesi suçlarla mücadele konuları ele alındı. Yıllardır terör örgütlerine sahip çıkan Avrupa ülkelerinin böyle bir toplantıyı organize ertesi eleştirileri de beraberinde getirdi.

Belçika'da Fransa, Almanya ve Hollanda'nın katılımıyla terörle mücadele toplantısı düzenlendi. Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamaya göre, 2025'te Fransa'nın girişimiyle kurulan "Kuzey Denizi Grubu"nun ikinci toplantısı, 22-23 Ekim'de Belçika'nın Nieuwpoort kentinde düzenlendi.

Belçika Federal Savcısı Ann Fransen'in girişimiyle yapılan toplantıda, terör tehdidinin değişen yapısı, devlet terörizmi ve sınır ötesi suçlarla mücadele konuları ele alındı.

Toplantıda ayrıca, suç faaliyetlerinin hizmet olarak sunulmasını ifade eden "crime as a service" modelinin terör eylemlerinde kullanılma ihtimali, terör soruşturmalarında çocuk yaştaki şüphelilerin durumu ve aşırılıkçı hareketlerin eylemlerine karşı ortak adli müdahale yöntemleri görüşüldü.

Uluslararası suçların kovuşturulması kapsamında Irak ve Suriye ile adli işbirliğinin çeşitli boyutları da değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belçika Federal Savcısı Fransen, terörizm ve uluslararası insancıl hukukun ağır ihlalleriyle mücadelede sınır ötesi işbirliğinin önemine işaret ederek, "Kuzey Denizi ülkelerimizi ayırmıyor, birbirine bağlıyor. Bu suçlar ulusal sınırlarda durmuyor, dolayısıyla bizim müdahalelerimiz de durmamalı." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Belçika Federal Savcısı Ann Fransen, Almanya Federal Başsavcısı Jens Rommel, Hollanda Ulusal Savcılık Başsavcısı John Lucas ve Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcısı Olivier Christen'i temsilen Savcı Birinci Yardımcısı Benjamin Chambre katıldı.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcısı Olivier Christen'in girişimiyle 2025'te oluşturulan Kuzey Denizi Grubu, Belçika, Fransa, Almanya ve Hollanda arasında terörizm ve uluslararası suçlarla mücadelede bilgi paylaşımını artırmayı ve adli işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Grup, sınır aşan suçlara karşı ülkelerin yargı makamları arasında koordinasyon sağlanmasını hedefliyor.

Terör örgütünün ardındakiler ifşa oluyor! Irak’ta DEAŞ üyesi 6 Fransız’a ömür boyu hapis cezası
Terör örgütünün ardındakiler ifşa oluyor! Irak’ta DEAŞ üyesi 6 Fransız’a ömür boyu hapis cezası

Dünya

Terör örgütünün ardındakiler ifşa oluyor! Irak’ta DEAŞ üyesi 6 Fransız’a ömür boyu hapis cezası

Hem terörist hem sahtekâr! Netanyahu İsraillileri böyle kekledi
Hem terörist hem sahtekâr! Netanyahu İsraillileri böyle kekledi

Dünya

Hem terörist hem sahtekâr! Netanyahu İsraillileri böyle kekledi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23