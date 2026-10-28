Ev görmek de cep yakıyor! Emlakçılardan 5 bin liralık ücret talebi

İstanbul'da konut arayanlar, kira ve depozito gibi giderlerin yanı sıra evleri görmek için de ödeme talebiyle karşılaşıyor.

Bazı emlakçıların, konutları göstermeden önce kapora veya hizmet bedeli adı altında 2 bin ila 5 bin lira arasında peşin ücret istediği ifade edildi. Gayrimenkul Hukukçusu Avukat Çiğdem Kezer, yer gösterme adı altında ücret talep edilmesinin hukuki dayanağı bulunmadığını söyledi.

Kezer, "Bununla ilgili olarak eğer ödeme yapan bir vatandaş varsa öncelikle Ticaret Bakanlığı'nın ilgili kurumuna müracaat ederek ödedikleri bedelin talebinde bulunabilirler" dedi.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise ilgili mevzuat kapsamında sözleşme yapılması şartıyla ek danışmanlık ücreti alınabileceğini belirtti.

Aşa, "Emlakçı ilçe ya da il dışına gidip hizmet veriyorsa buradaki ulaşım gideri de müşteriye aittir" açıklamasında bulundu.