Kanadoğlu’ndan küflü sözlerle Cumhuriyet kutlaması! Cumhuriyet “kulun yerine yurttaşı lütfun yerine hakkı” koymuş!

İstanbul Barosu genel kurulunda sarf ettiği “Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan yargıçlar, keyfî tutuklama kararı veren sulh ceza hakimleri, sizleri tek tek not ediyoruz. Sizin her kararınızı izliyoruz. Bu kararlarınızı raporluyoruz” sözleriyle 28 Şubat dönemindeki gibi yargı mensuplarını fişlediğini itiraf ederek tepkileri üzerine çeken “367 Sabih’in” oğlu Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Cumhuriyet Bayramı mesajında yine çağdışı ifadeler kullandı.

Mesajında; “103 yıl önce ilan edilen Cumhuriyet, keyfiliğin yerine kanunu, kulun yerine yurttaşı, lütfun yerine hakkı koydu” diyerek Cumhuriyetin ilk yıllarından kalma, Allah’a kulluğu reddeden küflü sözler sarf eden Kanadoğlu şunları söyledi: “Ulusun kendi geleceğini belirlediği, hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı yeni bir devrimci dönemin kapılarını açtı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle, “Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.” Atatürk’ten aldığımız ilham ve Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlılığımızla, Cumhuriyet’i korumaya, yüceltmeye ve kazanımlarını daha ileriye taşıyarak gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet!”