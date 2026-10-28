Atatürk’ün resmini bıçaklayan resim öğretmeni tutuklandı!

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından sosyal medya platformları üzerinde yapılan sanal devriye sırasında, "BARYEK" kullanıcı adıyla Instagram’da yapılan bir paylaşımın suç unsuru içerdiği belirlendi.

Söz konusu paylaşımın, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a Muhalefet" ve "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" suçlarını oluşturabileceği kanaatine varılması üzerine, durum nöbetçi cumhuriyet savcısına bildirildi.

EVİNE BASKIN YAPILDI

Söz konusu paylaşımı yapan şahsın Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 75. Yıl Ortaokulu'nda resim öğretmeni olarak görev yapan 48 yaşındaki F.Ç.'ye ait olduğu tespit edildi. F.Ç. isimli şahsın, paylaşımında Atatürk’e hakaret içerikli sözler sarf ettiği ve daha sonra Atatürk’ün fotoğrafını Türk bayrağının altına koyarak bıçak batırdığı görüldü.

F.Ç.’nin evine baskın yapan polis ekipleri tarafından evde yapılan aramalarda 1 adet cep telefonu ile 1 adet dizüstü bilgisayara incelenmek üzere el konuldu. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILIP TUTUKLANDI

Balıkesir Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, F.Ç. simli şahsın görevden uzaklaştırıldığı bildirilirken “Edremit ilçesindeki bir okulda görev yapan bir öğretmenin sosyal medyasında kutsal bayrağımıza, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret içeren kabul edilemez paylaşımlar yaptığı tespit edilmiştir. Edremit Kaymakamlığı tarafından hakkında derhal görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış, ilgili şahıs Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan F.Ç., emniyet ve savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.