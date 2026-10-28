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Spor Amedspor'dan yalıda 'Galatasaray gecesi’: Katılım kişi başı 500 bin lira
Spor

Amedspor'dan yalıda 'Galatasaray gecesi’: Katılım kişi başı 500 bin lira

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Amedspor'dan yalıda 'Galatasaray gecesi’: Katılım kişi başı 500 bin lira

Amedspor, 7 Kasım'daki kritik Galatasaray maçı öncesi İstanbul'da dayanışma gecesi düzenliyor. Geceye katılım için kişi başı davetiye bedeli 500 bin TL olurken, katılımcılara Galatasaray maçı için bir bilet hediye edilecek.

Süper Lig'de zirvenin kaderini 7 Kasım Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Amedspor maçının sonucu belirleyecek. Maçtan bir gün önce 6 Kasım Cuma günü Amedspor İstanbul Ortaköy’deki Esma Sultan Yalısı’nda Dayanışma Gecesi düzenleyecek.

Gecenin davet mesajında yer alan 500 bin TL’lik kişi başı bedel ise dikkat çekti. Odatv'de yer alan habere göre ayrıca geceye katılanlara 7 Kasım’da oynanacak Galatasaray maçı için bir bilet hediye edilecek.

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