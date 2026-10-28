29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz mi? Otobüs, metro ve metrobüs bugün bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle toplu taşıma kullanacak vatandaşlar, ulaşım ücretlerine ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de otobüs ve raylı sistemleri kullanacak yolcular, bayram günü uygulanacak tarifeyi öğrenmek istiyor. Peki, 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İETT otobüsleri ve metrobüs bedava mı? Ankara'da EGO otobüsleri ve metro ücretsiz olacak mı? İzmir'de toplu taşıma nasıl işleyecek? İşte 29 Ekim 2026 Perşembe günü için şehir şehir ulaşım düzenlemeleri...

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim 2026'da toplu ulaşım uygulaması, şehirlerdeki belediye kararlarına ve ilgili ulaşım işletmelerinin duyurularına göre değişiyor. İstanbul ve Ankara'da belirlenen toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat imkânı sunulurken İzmir'de belediyeye bağlı ulaşım araçları için özel bir tarife uygulanacak.

Bunun yanında bazı kent içi raylı sistem hatları da ücretsiz ulaşım kapsamına alındı. Vatandaşların hangi araçlarda ücretsiz seyahat edebileceği ve hangi hatlarda istisnalar bulunduğu konusunda resmî açıklamaları dikkate alması gerekiyor.

İSTANBUL'DA 29 EKİM'DE OTOBÜS, METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda belirlenen toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak. İETT'nin duyurusuna göre yolcular, kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanarak ücretsiz seyahat edebilecek.

İETT otobüsleri 29 Ekim Perşembe günü cumartesi sefer tarifesine göre hizmet verecek. Metro, metrobüs ve belirlenen diğer toplu ulaşım hatlarında da ücretsiz ulaşım uygulaması geçerli olacak.

Ancak İstanbul'daki bütün hatlar ücretsiz uygulamasına dahil değil. İETT'nin açıklamasına göre Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 ve SG-2 havalimanı hatları ile 139 ve 139A VIP hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli olmayacak.

MARMARAY 29 EKİM'DE ÜCRETSİZ Mİ?

Marmaray, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ücretsiz ulaşım sunulan raylı sistem hatları arasında yer alıyor. Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı da ücretsiz ulaşım düzenlemesi kapsamında bulunuyor.

ANKARA'DA 29 EKİM'DE EGO OTOBÜSLERİ VE METRO ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da EGO Genel Müdürlüğüne bağlı otobüsler, metro ve ANKARAY, 29 Ekim 2026 Perşembe günü ücretsiz hizmet verecek.

EGO Genel Müdürlüğünün 28 Ekim tarihli açıklamasına göre ücretsiz ulaşım uygulaması saat 06.00'da başlayacak ve 23.59'a kadar devam edecek.

EGO otobüsleri bayram günü 386 güzergâhta cumartesi çalışma programına göre hizmet verecek. Otobüslerin hareket saatleri ve güzergâh bilgileri EGO CEP'TE mobil uygulaması ile EGO'nun resmî internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.

Ankara'da Başkentray da 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek hatlar arasında bulunuyor.

İZMİR'DE 29 EKİM'DE OTOBÜS VE METRO ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için belediyeye bağlı toplu ulaşım araçlarında özel ücret tarifesi uygulanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 26 Ekim tarihli açıklamasına göre ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvayı ve İZTAŞIT seferlerinde biniş ücreti 1 kuruş olacak. İZBAN ise gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

İzmir'de otobüs ve raylı sistem seferleri bayram nedeniyle artırılacak. İzmir Metrosu'nda seferler günün farklı saatlerinde sıklaştırılacak. Ayrıca 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece ek vapur seferleri düzenlenecek.

Vatandaşların yolculuk öncesinde sefer saatlerini ve güzergâh bilgilerini ilgili ulaşım işletmelerinin resmî duyurularından kontrol etmesi gerekiyor.

29 EKİM'DE HANGİ ŞEHİRDE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 29 Ekim toplu taşıma uygulamaları şöyle:

İstanbul: İETT otobüsleri, metrobüs, metro ve belirlenen toplu ulaşım hatlarında ücretsiz seyahat imkânı sunulacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanılması gerekiyor. Bazı hatlar uygulama dışında tutulacak.

Ankara: EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY saat 06.00 ile 23.59 arasında ücretsiz hizmet verecek. Başkentray da ücretsiz olacak.

İzmir: ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvayı ve İZTAŞIT araçlarında biniş ücreti 1 kuruş olarak uygulanacak. İZBAN ise ücretsiz hizmet verecek.

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ankara'da EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY için ücretsiz ulaşım uygulaması saat 06.00'da başlayıp 23.59'a kadar sürecek.

İstanbul'da İETT otobüsleri cumartesi tarifesine göre çalışacak. İzmir'de ise otobüs, metro ve tramvay seferleri bayram programına göre düzenlenecek; bazı hatlarda ek seferler yapılacak.

Yolculuk planlayan vatandaşların güncel hareket saatlerini ve güzergâh bilgilerini ilgili belediyelerin ve ulaşım işletmelerinin resmî internet sitelerinden kontrol etmesi önem taşıyor.

Kaynaklar: İETT, EGO Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi duyuruları.

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