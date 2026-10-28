Erdoğan tüm planları yıktı: Acilen anti-Türkiye ittifakı kurulmalı

TAHSİN HAN

Terörist İsrail ordusunda görev yapmış emekli Yarbay Amit Yagur, siyonist rejim medyasından Maariv gazetesinde yayımlanan kapsamlı analizinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlı hamleleri karşısında duydukları derin korku ve çaresizliği itiraf etti. Erdoğanlı Türkiye’nin “Mavi Vatan” doktrini çerçevesinde attığı stratejik adımların Washington, Tel Aviv ve Yeni Delhi hattında kurgulanan küresel hegemonyayı altüst ettiğini vurgulayan İsrailli komutan, siyonist rejime Türkiye’nin ezici üstünlüğüne karşı acilen bölgesel bir ittifak kurma çağrısında bulundu.

AKDENİZ’DE DENİZ DUVARI ÖRDÜLER

Yahudi gazetesindeki analizde, Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki askeri ve diplomatik varlığının sadece Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni değil, doğrudan ABD, İsrail ve Hindistan’ın küresel ticaret ile enerji projelerini hedef aldığı belirtildi. Özellikle ABD yönetimi tarafından kurgulanan Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ticaret Koridoru (IMEC) ve İbrahim Anlaşmaları projelerinin Türkiye’nin denizler üzerindeki sarsılmaz hakimiyetiyle tamamen kilitlendiği ifade edildi. İsrailli albay, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı ve Doğu Libya parlamentosunca yeniden teyit edilen deniz yetki alanları mutabakatı sayesinde Akdeniz’de Batı merkezli güçlerin aşamayacağı devasa bir “deniz duvarı” ördüğünü kaydetti.

TÜRKİYE’NİN İZNİ OLMADAN KABLO BİLE ÇEKİLEMEZ

Türkiye’nin izni, denetimi ve onayı olmadan Doğu Akdeniz’den hiçbir enerji altyapısının, iletişim kablosunun ya da nakliye yolunun geçemeyeceğini belirten Yagur, Ankara’nın Batı’yı kendi kara ve deniz hatlarına bağımlı kılma stratejisini başarıyla uyguladığını dile getirdi. Suudi Arabistan’ın da katılımıyla Tahran’da gerçekleştirilen üst düzey temasların Türkiye’nin diplomatik hamleleriyle birleşerek ABD’nin bölgedeki koalisyon arayışlarını doğrudan sabote ettiğini yazan siyonist yazar, Türkiye’nin bir an bile durmaksızın ABD, İsrail ve Hindistan’ın tüm planlarını ve bölgesel anlaşmalarını tamamen boşa çıkardığını vurguladı.

İSRAİL TEK BAŞINA YAPAMAZ

Türkiye’nin Mavi Vatan doktriniyle çevresindeki denizleri sadece ekonomik bir alan olarak değil, varoluşsal bir egemenlik ve bağımsızlık alanı olarak gördüğüne dikkat çekilen analizde, Türk Deniz Kuvvetleri’nin araştırma ve savaş gemileriyle sahada kurduğu ezici üstünlükten duyulan büyük endişe aktarıldı. Ankara’nın sessiz diplomasi ile kararlı askeri varlığını harmanlayarak Batı merkezli tüm oyunları bozduğunu belirten Yagur, İsrail’in tek başına bu güç karşısında duramayacağını ifade ederek Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır’ı kapsayan anti-Türkiye ittifakının acilen derinleştirilmesi gerektiğini savundu.

ABD’Yİ TÜRKİYE’Yİ DURDURMAYA ÇAĞIRDI

Bunun yanı sıra Washington yönetiminin Ankara’nın kararlı adımları karşısındaki çaresizliğinden ve sessizliğinden yakınan İsrailli albay, ABD’nin Türkiye’ye karşı acilen kırmızı çizgiler çekmesi ve yaptırımları devreye sokması gerektiğini öne sürdü. Türkiye’nin Akdeniz’deki bağımsız hamleleriyle Batı hegemonyasını kökten kırdığını belirten analiz, siyonist rejimin ve Batılı müttefiklerinin Doğu Akdeniz’de Ankara’nın stratejik üstünlüğü karşısında içine düştüğü derin panik ve sıkışmışlık halini net bir biçimde gösterdi.