Alabarda’dan; Saylan, Kanadoğlu ve Kabasakal vurgusu: 28 Şubat artıkları fırsat kolluyor!

Yusuf Alabarda’nın “28 Şubat artıkları” konulu yazısında; “Fırsat bulsalar ülkede 28 Şubat azgınlığını tekrar etmekten zerre imtina etmeyecekler. Dün ne söyledilerse bugün de söylemeye devam ediyorlar” dedi.

“Dilerseniz dün ne demişlerdi sadece Türkan Saylan üzerinden örneklendirelim ve bugün denenler ile mukayese edelim” diyen Alabarda şöyle devam etti:

Türkan Saylan: "Bir parti ve onun yandaşı, anayasayı nasıl değiştirebilir? Nerelere kadar geldik?", "Biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şeyin bu ülkede olması mümkün değil. Olur, 'ben yaptım oldu'... Adnan Menderes ne dedi? 'Odunu koysam mebus yaparım. Siz isteseniz şeriatı bile getiririz' dedi. Bunlar geçmişte olan şeyler. Ne oldu sonuçta, onlar ne oldu? Türkiye ne oldu? Niye Türkiye karışsın? Sonuna kadar savaşacağız.", "Başbakan ve kabine üyelerinin çoğunun eşi türbanlı. First Lady'lerin fotoğrafında garip giysilerini görüyoruz. Milletvekillerinizin eşleri de böyleymiş çoğunlukla... Şimdi de anayasanızı değiştirip kurallara karşı çıkan bir grup siyasal İslam simgesi kızları üniversitelere alarak her tarafı tesettüre dönüştürüyorsunuz…" Daha uzun uzun birçok şey yazılabilir ama inanın midem bulandı. Bugün ne diyorlar peki?

Korkut Kanadoğlu: "Türkiye sistematik bir hukuksuzluk içerisinde otoriter, hatta totaliter olma yönünde ilerleyen bir iktidar tarafından yönetiliyor. Kürsüde görev yapan tüm hâkim ve savcılara sesleniyorum: Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan yargıçlar, keyfî tutuklama kararı veren sulh ceza hâkimleri; sizleri tek tek not ediyoruz. Sizin her kararınızı izliyoruz. Bu kararlarınızı raporluyoruz ve kamuoyuyla paylaşacağız."

Ümit Kocasakal: "Anayasanın herhangi bir yerinde, Meclis'in yeni anayasa yapabileceğine dair bir hüküm var mı? Yok! Yeni anayasa yapma yetkisi anayasada kimseye verilmemiştir. O zaman anayasa yapamazsın; bu açıkça bir darbe teşebbüsüdür!"

Nasıl? Dün ile bir fark görebildiniz mi? Yargı kararlarında bir keyfiyet varsa, 'keyfiyet' kısmını kim ölçecek? Siz not alacaksanız merhum pederinizin bu ülkeye yaşattıklarını not alın. Unutmayın, bu ülkede önlerine geleni fişleyenler en sonunda 15 Temmuz'da milleti katlettiler, bu yüzden ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun.

Şimdi elinize vicdanınıza koyun ve söyleyin... 28 Şubat zihniyeti sona ermiş mi? Ellerine geçecek ilk fırsatta neler yapmazlar?