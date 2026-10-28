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Dünya Yangını söndürmek için dağdan yuvarladıkları kaya tüm köyü yok etti
Dünya

Yangını söndürmek için dağdan yuvarladıkları kaya tüm köyü yok etti

Yeniakit Publisher
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Yangını söndürmek için dağdan yuvarladıkları kaya tüm köyü yok etti

Fas’taki orman yangınının önünü kesmek için Yüksek Atlas Dağları'nda yüksek yamaçtan bırakılan dev kaya kütlesi faciaya neden oldu. Yuvarlanan kayanın zemin katmanını tetiklemesi sonucu dağdan kopan tonlarca kar ve toprak kütlesi bir köyü tamamen yok etti.

Fas'ın El-Hauz bölgesinde yer alan Tacheddirt vadisindeki bir dağ köyünde, orman yangınını durdurmak için yüksek noktadan bırakılan dev kaya kütlesi, zemin dengesini bozarak köyün üzerine doğru büyük bir çığ ve heyelanı harekete geçirdi.

Orman yangınının karayolunu kapatmasını ve alevlerin ilerlemesini durdurmak isteyen müdahale ekipleri, yüksek yamaçtan kaya ve toprak kütlesini aşağı yuvarlama yöntemini seçti.

HESAP HATASI FELAKETE DÖNÜŞTÜ

Kontrollü şekilde gerçekleştirilmesi planlanan operasyonda yapılan teknik hesap hatası, dik yamaçtaki kütle dengesini bozarak hareketi kontrolden çıkardı Zirveden hızla yuvarlanan dev kaya, yamaçta biriken hassas kar ve gevşek toprak katmanına şiddetle çarparak zincirleme çöküş başlattı. Sarsıntının etkisiyle hareketlenen tonlarca ağırlığındaki kütle, kısa sürede birleşerek büyük bir çığ ve toprak kaymasına dönüştü. Yamaçtan vadi tabanına inen heyelan ve çığ kütlesi, bölgedeki bir köyü tamamen yuttu. Heyelanın güzergahında bulunan yüksek gerilim ve elektrik direkleri de devrilerek toprak altında kalırken vadiye karayolu erişimi tamamen durdu.

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