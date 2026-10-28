Aydın'ın dağlarında kendiliğinden yetişiyor: Alıç toplama zamanı geldi! Alıç sirkesinin fiyatı 1.620 lira...

Lif içeriğiyle sindirim sistemini destekleyebilen alıç, aynı zamanda bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkıda bulunabilecek besin öğeleri de içeriyor. Fındık büyüklüğündeki ve ekşimsi tada sahip olan meyve, sarı, kırmızı ve turuncu renkleriyle de vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Su ihtiyacını sadece yağmur suyundan karşılayan ve kışın habercisi kabul edilen alıç, taze olarak tüketilirken reçel ve marmelat yapımı için de kulanılıyor. Şırnak’ın zengin bitki örtüsü, her mevsim farklı doğal güzellikleri ve ürünleriyle vatandaşlara sunduğu nimetleri gözler önüne seriyor. İlkbaharda yeşilin her tonuna bürünen dağlar, sonbaharda ise alıç gibi mevsim meyveleriyle bereketini sürdürüyor. Özellikle kırsal bölgelerde ve dağlık alanlarda doğal olarak yetişen alıç ağaçları, sonbaharla birlikte meyvelerini vermeye başladı. Doğada vakit geçiren vatandaşlar, dallarda olgunlaşan alıçları toplayarak evlerine götürüyor. Doğal lezzetiyle sonbaharın vazgeçilmezi Kendine özgü tadı ve rengiyle bilinen alıç, Şırnak’ta sonbaharın sevilen doğal meyveleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar için alıç toplamak yalnızca meyve toplamak değil, aynı zamanda doğayla iç içe vakit geçirmek ve bölgenin doğal zenginliklerinden faydalanmak anlamına geliyor. Şırnak’ın dağlarında kendiliğinden yetişen alıç, bölgenin sahip olduğu doğal kaynakların ve bitki çeşitliliğinin de önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Şırnak’ın doğal zenginlikleri dikkat çekiyor Yüksek dağları, geniş kırsal alanları ve zengin bitki örtüsüyle dikkat çeken Şırnak, sonbaharda da doğanın sunduğu güzellikleriyle öne çıkıyor. Alıç toplama mevsimi, kentte doğayla iç içe yaşayan vatandaşlara sonbaharın ayrı bir güzelliğini yaşatıyor. Şırnak’ta bir kez daha görüldü ki doğa, doğru zamanda ve mevsiminde, insanlara birbirinden farklı nimetler sunmaya devam ediyor. Şırnak’ta sonbaharın habercisi olan alıç, doğanın vatandaşlara sunduğu doğal lezzetlerden biri olarak dallardaki yerini alıyor.