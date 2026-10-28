  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
16 yaşında okulu bırakıp fabrikaya girdi! Şimdi 13,5 milyar dolarlık servetin sahibi Aydın'ın dağlarında kendiliğinden yetişiyor: Alıç toplama zamanı geldi! Alıç sirkesinin fiyatı 1.620 lira... Hemzemin geçitte ölüm: Trenin çarptığı genç kurtarılamadı Putin’den Elon Musk açıklaması: Temas halindeyiz Belçika'da patates kızartması, Türkiye'de ise en çok ekmek kapış kapış gidiyor Kanalizasyon çalışmasında ölüm: Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti Google, yapay zeka modeli Genie 4'ü tanıttı: Yazdığınız an sanal dünya değişiyor! Nesli tehlike altındaydı! İstanbul’da kayda alındı
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Aydın'ın dağlarında kendiliğinden yetişiyor: Alıç toplama zamanı geldi! Alıç sirkesinin fiyatı 1.620 lira...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aydın'ın dağlarında kendiliğinden yetişiyor: Alıç toplama zamanı geldi! Alıç sirkesinin fiyatı 1.620 lira...

Aydın'ın dağlarında hiçbir bakıma ihtiyaç duymadan kendiliğinden yetişen ve kışın habercisi olarak bilinen alıç semt pazarlarında tezgaha inerken Sonbaharın kendini hissettirdiği Şırnak’ta, da vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı. Kahramanmaraş’ta ise alıç sirkesinin fiyatı 1.620 TL’yi buluyor.

#1
Foto - Aydın'ın dağlarında kendiliğinden yetişiyor: Alıç toplama zamanı geldi! Alıç sirkesinin fiyatı 1.620 lira...

Aydın'ın dağlarında hiçbir bakıma ihtiyaç duymadan kendiliğinden yetişen ve kışın habercisi olarak bilinen alıç meyvesi semt pazarlarında tezgaha indi. Öte yandan Şırnak’ta alıç toplama zamanı başladı! Kahramanmaraş’ta geleneksel yöntemlerle hazırlanan alıç sirkesi, doğal ürünleri tercih eden vatandaşların ilgisini çekiyor. Alıç meyvesinin fermente edilmesiyle elde edilen sirke, kendine özgü tadı ve aromasıyla mutfaklarda yerini alıyor. Ev ortamında da hazırlanabilen ürün, salatalarda ve çeşitli yemeklerde kullanılıyor. Alıç sirkesinin fiyatları ise ambalaj büyüklüğüne, markasına ve üretim özelliklerine göre 130 TL ile 1.620 TL arasında değişiyor.

#2
Foto - Aydın'ın dağlarında kendiliğinden yetişiyor: Alıç toplama zamanı geldi! Alıç sirkesinin fiyatı 1.620 lira...

Alıç sirkesi, kalp ve damar sağlığına olası katkıları nedeniyle de merak ediliyor. Ancak yüksek tansiyon ve kolesterol gibi rahatsızlıklara iyi geldiğine yönelik iddiaları destekleyen yeterli bilimsel kanıt bulunmuyor. Uzmanlar, sirkenin doğrudan tüketilmesinin mideyi tahriş edebileceği ve diş minesine zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

#3
Foto - Aydın'ın dağlarında kendiliğinden yetişiyor: Alıç toplama zamanı geldi! Alıç sirkesinin fiyatı 1.620 lira...

Geleneksel mutfak kültürünün bir parçası olan alıç sirkesi, doğal ürünlere yönelik ilgiyle birlikte tercih edilmeye devam ediyor.

#4
Foto - Aydın'ın dağlarında kendiliğinden yetişiyor: Alıç toplama zamanı geldi! Alıç sirkesinin fiyatı 1.620 lira...

Lif içeriğiyle sindirim sistemini destekleyebilen alıç, aynı zamanda bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkıda bulunabilecek besin öğeleri de içeriyor. Fındık büyüklüğündeki ve ekşimsi tada sahip olan meyve, sarı, kırmızı ve turuncu renkleriyle de vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Su ihtiyacını sadece yağmur suyundan karşılayan ve kışın habercisi kabul edilen alıç, taze olarak tüketilirken reçel ve marmelat yapımı için de kulanılıyor. Şırnak’ın zengin bitki örtüsü, her mevsim farklı doğal güzellikleri ve ürünleriyle vatandaşlara sunduğu nimetleri gözler önüne seriyor. İlkbaharda yeşilin her tonuna bürünen dağlar, sonbaharda ise alıç gibi mevsim meyveleriyle bereketini sürdürüyor. Özellikle kırsal bölgelerde ve dağlık alanlarda doğal olarak yetişen alıç ağaçları, sonbaharla birlikte meyvelerini vermeye başladı. Doğada vakit geçiren vatandaşlar, dallarda olgunlaşan alıçları toplayarak evlerine götürüyor. Doğal lezzetiyle sonbaharın vazgeçilmezi Kendine özgü tadı ve rengiyle bilinen alıç, Şırnak’ta sonbaharın sevilen doğal meyveleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar için alıç toplamak yalnızca meyve toplamak değil, aynı zamanda doğayla iç içe vakit geçirmek ve bölgenin doğal zenginliklerinden faydalanmak anlamına geliyor. Şırnak’ın dağlarında kendiliğinden yetişen alıç, bölgenin sahip olduğu doğal kaynakların ve bitki çeşitliliğinin de önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Şırnak’ın doğal zenginlikleri dikkat çekiyor Yüksek dağları, geniş kırsal alanları ve zengin bitki örtüsüyle dikkat çeken Şırnak, sonbaharda da doğanın sunduğu güzellikleriyle öne çıkıyor. Alıç toplama mevsimi, kentte doğayla iç içe yaşayan vatandaşlara sonbaharın ayrı bir güzelliğini yaşatıyor. Şırnak’ta bir kez daha görüldü ki doğa, doğru zamanda ve mevsiminde, insanlara birbirinden farklı nimetler sunmaya devam ediyor. Şırnak’ta sonbaharın habercisi olan alıç, doğanın vatandaşlara sunduğu doğal lezzetlerden biri olarak dallardaki yerini alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi: İstifası kabul edildi! Yerine gelecek isim de belli oldu
Spor

Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi: İstifası kabul edildi! Yerine gelecek isim de belli oldu

Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de tüm gün sıcak saatler yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım kulüp binasındaki toplantının ardından Samandıra..
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte o markalar
Gündem

Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte o markalar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı son taklit ve tağşiş listesinde; çeşitli restoran, kasap ve şarküterilerde satılan sucuk, kıyma, ta..
Suud-Husi hattında tansiyon giderek yükseliyor: Mısır’ın askeri desteği savaş ilanıdır
Dünya

Suud-Husi hattında tansiyon giderek yükseliyor: Mısır’ın askeri desteği savaş ilanıdır

Husilerin siyasi büro şefi Muhammed Ali el-Husi, Telegram'da yayınladığı açıklamada, "Mısır ve parlamentosu, Suudi Arabistan Krallığı'nın sa..
Hazır mısınız kahkahaya? İşte Bülent Arınç'ın 'objektif' dediği isim
Gündem

Hazır mısınız kahkahaya? İşte Bülent Arınç'ın 'objektif' dediği isim

Bülent Arınç şaşırtmıyor. Arınç son olarak İsmail Saymaz'ı sahiplendi. Saymaz'ın objektif olduğunu iddia eden Bülent Arınç, durumu "trajik" ..
İTO seçimlerinin ilk aşaması tamamlandı: Şekip Avdagiç fark atarak kazandı
Gündem

İTO seçimlerinin ilk aşaması tamamlandı: Şekip Avdagiç fark atarak kazandı

Türkiye’nin en büyük ticaret odası İstanbul Ticaret Odası'nda, 50 bine yakın oyun kullanıldığı seçimlerde 80 meslek komitesinin ve yeni mecl..
Kontrolden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlandı!
Yerel

Kontrolden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlandı!

Elazığ’ın Sarıbük köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçurumdan yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23