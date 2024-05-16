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Spor Zaniolo'dan Galatasaray'a kötü haber!
Spor

Zaniolo'dan Galatasaray'a kötü haber!

Yeniakit Publisher
2024-05-16 08:10:00 -
Zaniolo'dan Galatasaray'a kötü haber!

Sezon başında Galatasaray'dan Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz günlerde oynanan maçta sakatlanmış ve ayak kemiğinde mikro kırık tespit edilmişti. Bu sakatlık sonrası Aston Villa ise opsiyon kullanmadı ve İtalyan oyuncu Galatasaray'a dönecek.

Galatasaray'dan sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi. Ayak kemiğinde mikro kırık tespit edilen Nicolo Zaniolo, en az bir ay sahalardan uzak kalacak.

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İtalya'nın hocası Spalletti'nin, Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almayacağını açıkladığı Zaniolo, turnuvada piyasa yapma fırsatını tepti.

Aston Villa'nın 22.5 milyon Euro opsiyonu kullanmadığı yıldız futbolcu, önümüzdeki ay Galatasaray'a dönecek.

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